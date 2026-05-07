La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo invitó al diputado Mario López Hernández (PVEM) a que presente una denuncia en contra el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, Mario Delgado, secretario de Educación, y funcionarios locales a quienes acusó de “huachicoleros”.

“Si el diputado tiene pruebas, que las presente y que presente su denuncia ante el Ministerio Público, así de sencillo. Si alguien tiene una acusación contra un servidor público, contra una persona, para eso hay fiscalías, para eso hay un Poder Judicial, porque si no todo se vuelve un asunto de declaración”, expresó.

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En conferencia de prensa, la mandataria acusó que también existen acusaciones por presuntos delitos en contra de funcionarios de la oposición, pero mientras no se presente una denuncia, se trata de propaganda.

“También hay muchas acusaciones contra gobernadores de oposición, también hay muchas acusaciones contra presidentes municipales, qué tiene que ser la autoridad, porque si no todo es propaganda, o un diputado en vez de estar declarándolo, pues eso quiere declarar, qué bueno, que presente su denuncia en el Ministerio Público y tiene que tener pruebas de lo que dice”, dijo.

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