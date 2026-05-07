La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, quien acusó que se le critica por combatir al narco, en el marco de la participación de agentes de la CIA en operativos, mientras que a Rubén Rocha, gobernador con licencia de Sinaloa, “se le defiende a capa y espada”.

En su conferencia mañanera de este jueves 7 de mayo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que “es falso” lo que dice la panista

“Es falso lo que dice, es falso y es notorio. A nadie se le persigue si no hay pruebas. Lo que hay en Chihuahua es colaboración con el gobierno de México, ellos decidieron colaborar con el gobierno de Estados Unidos fuera de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional”, dijo.

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Indicó que por este caso la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación: “Así de sencillo”.

“A uno se le habla mal por desmantelar un laboratorio y a otro se le defiende a capa y espada”, declaró recientemente Maru Campos.

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