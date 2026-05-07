La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró la solicitud de pruebas en contra del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, para atender la solicitud de extradición del gobierno de Estados Unidos, por presuntos nexos con el narcotráfico.

“El gobernador Rocha, vino una orden de Estados Unidos para su detención urgente, todo lo que trae esa orden, que hemos dicho nosotros, pruebas, la fiscalía abre su investigación porque es obligación de la fiscalía, pero hay que poner todo en su justo término. Nosotros no protegemos a nadie, absolutamente a nadie, si hay pruebas, adelante, pero tiene que haber pruebas”, dijo.

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, refirió que de acuerdo al sistema penal acusatorio en México, tienen que presentarse pruebas para detener a una persona, ante cualquier acusación.

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“Para detener a cualquier persona en México, sea un gobernador con licencia, un delincuente de los más peligrosos, sea un delito de cuello blanco, sea alguien que se dedica al contrabando de combustible, tiene que haber pruebas y una orden de aprehensión basada en pruebas, para cualquier caso, éste o cualquier otro, y eso es lo que hemos venido diciendo, si Estados Unidos tiene pruebas, que las presente”, explicó.

La presidenta Sheinbaum afirmó que “esta semana se han dicho una cantidad de mentiras impresionantes”, por diversas acusaciones en contra de integrantes del régimen, por presuntos delitos de corrupción.

“Es como Loret de Mola, hoy en su columna, qué dice que el gobernador Rocha se opuso a un operativo. ¿De dónde saca eso? ¿Cuál es su base? ¿Cuál es su fuente?”, cuestionó.

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