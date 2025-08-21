Más Información

Venezuela "colabora" con las FARC y ELN, acusa jefe de la DEA ; envían "cantidades récord de cocaína" a cárteles mexicanos

Venezuela "colabora" con las FARC y ELN, acusa jefe de la DEA ; envían "cantidades récord de cocaína" a cárteles mexicanos

Caso Ximena y José, todas las líneas de investigación abiertas: SSC; buscan esclarecer el móvil del crimen

Caso Ximena y José, todas las líneas de investigación abiertas: SSC; buscan esclarecer el móvil del crimen

Vidulfo Rosales renuncia como abogado de familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa; será colaborador de Hugo Aguilar

Vidulfo Rosales renuncia como abogado de familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa; será colaborador de Hugo Aguilar

Con la DEA, ni a la esquina; crece desconfianza mutua

Con la DEA, ni a la esquina; crece desconfianza mutua

Corte de apelación invalida multa de 454 mdd a Trump por fraude civil en su empresa; "victoria total", dice Trump

Corte de apelación invalida multa de 454 mdd a Trump por fraude civil en su empresa; "victoria total", dice Trump

Tribunal Electoral ignora los acordeones y avala la elección del Poder Judicial

Tribunal Electoral ignora los acordeones y avala la elección del Poder Judicial

"Oye, estoy sentado frente a 'Andy' López"; así le revelaron a Claudio Ochoa las vacaciones del heredero de AMLO en Tokio

"Oye, estoy sentado frente a 'Andy' López"; así le revelaron a Claudio Ochoa las vacaciones del heredero de AMLO en Tokio

Sheinbaum llama “escritora de ciencia ficción” a Anabel Hernández; destaca fallo positivo para actrices

Sheinbaum llama “escritora de ciencia ficción” a Anabel Hernández; destaca fallo positivo para actrices

Brozo y Loret ven “la destrucción del legado de López Obrador” tras polémicas de la 4T; reviven caso de “La Barredora”

Brozo y Loret ven “la destrucción del legado de López Obrador” tras polémicas de la 4T; reviven caso de “La Barredora”

"¡Traidor!", llama Lilly Téllez a Noroña por apoyar a Maduro; "la única traidora es usted", responde el morenista

"¡Traidor!", llama Lilly Téllez a Noroña por apoyar a Maduro; "la única traidora es usted", responde el morenista

Por lluvias, AICM alerta posibles afectaciones en sus operaciones; pide a viajeros tomar precauciones

Por lluvias, AICM alerta posibles afectaciones en sus operaciones; pide a viajeros tomar precauciones

Metro CDMX reduce su velocidad por lluvias; implementan marcha de seguridad en seis líneas

Metro CDMX reduce su velocidad por lluvias; implementan marcha de seguridad en seis líneas

Washington. El director de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (), Terry Cole, acusó a de colaborar con guerrillas colombianas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las FARC para enviar "cantidades récord de cocaína" a los carteles mexicanos que trafican hacia Estados Unidos.

"Venezuela se ha convertido en un Estado narcoterrorista que sigue colaborando con las FARC y el ELN de Colombia para enviar cantidades récord de cocaína desde Venezuela a los , que siguen entrando a Estados Unidos", dijo Cole en una entrevista con la cadena Fox News.

Cole agregó que a pesar de que la administración del presidente ha reforzado sus esfuerzos para desmantelar las redes de narcotráfico, sobre todo en las fronteras, en lo que va de 2025 han "incautado más cocaína que en años anteriores" y advirtió que "sigue en aumento" la cantidad de metanfetamina y fentanilo que entra al país.

Lee también

"La corrupción venezolana, la dictadura venezolana, es narcoterrorista. Siguen enviando este veneno a Estados Unidos, matando a cientos de miles de estadounidenses, sin mencionar a los miembros de (la banda) que envían a nuestro país para destruir sus hermosas calles", advirtió, repitiendo afirmaciones de Trump.

Trump vs el narco; envía buques destructores al Caribe

Las acusaciones de Cole contra el gobierno del venezolano se producen después de que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, asegurara el martes que Washington está preparado para "usar todo su poder" para frenar el "flujo de drogas hacia su país", en medio de la polémica por el despliegue de tres buques destructores con 4 mil soldados en las aguas del Caribe cerca de Venezuela.

Caracas, por su parte, ha asegurado que las "amenazas" de Estados Unidos revelan su "falta de credibilidad" y ponen en riesgo la "paz y estabilidad" de toda la región.

Los gobiernos de Cuba, Bolivia, Nicaragua, y Colombia han condenado la presencia de los navíos de guerra estadounidenses en el Caribe.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, llegó a asegurar que una invasión de Estados Unidos a Venezuela convertiría a ese país en otra Siria y arrastraría a Colombia a otro conflicto.

           Únete a nuestro canal               ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Tren Maya sorprende con promoción 2x1 en boletos: así puedes aprovecharla. Foto: Adobe / EFE

Tren Maya sorprende con promoción 2x1 en boletos: así puedes aprovecharla

Infonavit lanza nuevo crédito en el que pide menos de 1080 puntos. Requisitos. Foto: Adobe / Infonavit

Infonavit lanza nuevo crédito en el que pide menos de 1080 puntos. Requisitos

Visa americana. Foto: iStock

¿Vas de viaje? 5 acciones que podrían poner en riesgo tu ingreso a Estados Unidos

Pasaporte mexicano. Foto: Diana Espinoza

¿Tu pasaporte no fue sellado? Así puedes revisar tu permiso de estancia en Estados Unidos

Pixabay

Burning Man 2025: Cuándo es, cuánto cuesta y cómo vivir el 'festival' más excéntrico de Estados Unidos