Un funcionario estadounidense dijo que el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, se encuentra entre los 80 funcionarios a quienes se les negará las visas para asistir a la Asamblea General de la ONU en septiembre en Nueva York, donde Francia abogará por el reconocimiento de un Estado palestino.

"Abás se ve afectado por esta medida, junto con aproximadamente otros 80 funcionarios de la Autoridad Palestina", declaró un funcionario del Departamento de Estado en un comunicado, detallando a los afectados por la extraordinaria decisión anunciada el viernes por Estados Unidos, un aliado clave de Israel.