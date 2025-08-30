Más Información
SRE responde a "oferta" de Ted Cruz; seguridad en nuestro país es tarea exclusiva de autoridades mexicanas, afirma
Mudanza y despedida de la vieja Suprema Corte; entre retratos y papeleo, así viven el último día laboral
Pensiones millonarias que superan el salario de Sheinbaum; claves sobre el caso de PEMEX y Luz y Fuerza
FGR impugna libertad condicional de Julio César Chávez Jr; es señalado por nexos con el Cártel de Sinaloa
Hallan el cuerpo de Andrea Maylin enterrado en casa de su expareja en Morelos; emiten orden de captura contra el presunto feminicida
Un funcionario estadounidense dijo que el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, se encuentra entre los 80 funcionarios a quienes se les negará las visas para asistir a la Asamblea General de la ONU en septiembre en Nueva York, donde Francia abogará por el reconocimiento de un Estado palestino.
"Abás se ve afectado por esta medida, junto con aproximadamente otros 80 funcionarios de la Autoridad Palestina", declaró un funcionario del Departamento de Estado en un comunicado, detallando a los afectados por la extraordinaria decisión anunciada el viernes por Estados Unidos, un aliado clave de Israel.