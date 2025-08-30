Más Información

Otros en la 4T replican vida de lujo de Noroña; casas de millones y autos de alta gama

Otros en la 4T replican vida de lujo de Noroña; casas de millones y autos de alta gama

Perú responde a Sheinbaum que expresidente Pedro Castillo no es un perseguido político; expresa "rechazo absoluto" a declaraciones

Perú responde a Sheinbaum que expresidente Pedro Castillo no es un perseguido político; expresa "rechazo absoluto" a declaraciones

Guillermo del Toro conmueve a Venecia con su monstruo "Frankenstein": "No tengo miedo a la IA sino a la estupidez natural"

Guillermo del Toro conmueve a Venecia con su monstruo "Frankenstein": "No tengo miedo a la IA sino a la estupidez natural"

Alcaldía Benito Juárez le cierra estadio al América

Alcaldía Benito Juárez le cierra estadio al América

¿Cuál es la ruta del Maratón de la Ciudad de México? Aquí te decimos las alternativas viales

¿Cuál es la ruta del Maratón de la Ciudad de México? Aquí te decimos las alternativas viales

Fernández Noroña no figura en los registros de Catastro de Tepoztlán

Fernández Noroña no figura en los registros de Catastro de Tepoztlán

Rosa Icela Rodríguez pide a morenistas apegarse a la austeridad; "no es un eslogan, es un principio rector de nuestro movimiento", dice

Rosa Icela Rodríguez pide a morenistas apegarse a la austeridad; "no es un eslogan, es un principio rector de nuestro movimiento", dice

Nuevos ministros afinan proceso de instalación de la nueva Corte; designarán a integrantes del Órgano de Administración Judicial

Nuevos ministros afinan proceso de instalación de la nueva Corte; designarán a integrantes del Órgano de Administración Judicial

Pensiones millonarias que superan el salario de Sheinbaum; claves sobre el caso de PEMEX y Luz y Fuerza

Pensiones millonarias que superan el salario de Sheinbaum; claves sobre el caso de PEMEX y Luz y Fuerza

Obligan a burócratas a comprar cachitos, acusan

Obligan a burócratas a comprar cachitos, acusan

¡Todo listo! 15 mil policías vigilarán el regreso a clases este lunes 1 de septiembre en CDMX; Brugada desea éxito a estudiantes

¡Todo listo! 15 mil policías vigilarán el regreso a clases este lunes 1 de septiembre en CDMX; Brugada desea éxito a estudiantes

Hallan el cuerpo de Andrea Maylin enterrado en casa de su expareja en Morelos; emiten orden de captura contra el presunto feminicida

Hallan el cuerpo de Andrea Maylin enterrado en casa de su expareja en Morelos; emiten orden de captura contra el presunto feminicida

Caracas.- La vicepresidenta ejecutiva de , Delcy Rodríguez, exhortó a Estados Unidos a alejarse del territorio y de las costas de su país y a ocuparse de los "terribles problemas" que, dijo, sufre el país norteamericano, a cuyo gobierno el chavismo acusa de desplegar "" en el mar Caribe como parte de sus "acciones hostiles".

"Resuelvan sus problemas y aléjense de las costas de Venezuela, aléjense del territorio de Venezuela", expresó durante la última jornada de la segunda etapa del alistamiento de milicianos que comenzó el viernes, convocada por el presidente Nicolás Maduro en respuesta a las "amenazas" de EU.

El gobierno venezolano, a través de su misión permanente ante la ONU, alertó el martes que EU planea enviar "un crucero lanzamisiles" y "un submarino nuclear de ataque rápido" a las costas venezolanas la próxima semana.

Maduro pidió al secretario general de la ONU, António Guterres, interceder para que el gobierno estadounidense cese sus "acciones hostiles".

Lee también

EU envió buques al mar Caribe contra narcotráfico. Foto: Especial y AP
EU envió buques al mar Caribe contra narcotráfico. Foto: Especial y AP

Venezuela será la "peor pesadilla" de EU si ataca al país sudamericano

Rodríguez volvió a advertir este sábado que Venezuela será la "peor pesadilla" de EU y que "las peores calamidades del pueblo estadounidense están por venir si ellos se atreven a agredir" a la nación sudamericana.

"Lo deben tener muy claro, (EU) es un país que, producto de un sistema imperialista, depredador de la naturaleza, de un sistema expansionista, que nos concibe al resto de los países como sus colonias, sufre y padece terribles problemas al día de hoy, problemas sociales, económicos, políticos. Es un sistema en crisis", señaló.

Entretanto, la también ministra de Hidrocarburos aseguró que el pueblo venezolano se prepara para "defender cada milímetro" de su territorio ante la intención que, aseguró, tiene Washington de "agredir" al país caribeño para "apoderarse" de sus "inmensas riquezas energéticas".

Además, rechazó los señalamientos por parte de EU de que Venezuela se haya supuestamente convertido en un Estado narcoterrorista, lo que la vicepresidenta calificó como "una de las peores farsas y patrañas".

"Son unos tremendos farsantes e inmorales al pretender acusar al noble pueblo de (Simón) Bolívar, de (Hugo) Chávez, de narcotraficante. Venezuela, ustedes lo saben, es un pueblo de paz, es un pueblo de esperanza, no solo para nuestro país, sino también para los pueblos del mundo", dijo Rodríguez desde el estado Carabobo (norte), donde pidió que "no se quede nadie sin alistarse" en la Milicia.

Lee también

Personas participan en una jornada de alistamiento de la Milicia Bolivariana de Venezuela, este sábado en Caracas (Venezuela). El ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, pidió no "caer en nerviosismo" ante la jornada de alistamiento de las "fuerzas milicianas", convocada por el presidente Nicolás Maduro, en respuesta al patrullaje de buques que planteó EU en el mar Caribe, cerca del país suramericano, para combatir el narcotráfico. (26/08/25) Foto: EFE
Personas participan en una jornada de alistamiento de la Milicia Bolivariana de Venezuela, este sábado en Caracas (Venezuela). El ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, pidió no "caer en nerviosismo" ante la jornada de alistamiento de las "fuerzas milicianas", convocada por el presidente Nicolás Maduro, en respuesta al patrullaje de buques que planteó EU en el mar Caribe, cerca del país suramericano, para combatir el narcotráfico. (26/08/25) Foto: EFE

Venezuela realiza alistamiento de milicianos ante despliegue militar de EU en mar Caribe

Este proceso de alistamiento forma parte del denominado "Plan Nacional de Soberanía y Paz", activado tras el planteamiento de EU de un despliegue de buques cerca de Venezuela en el marco de sus acciones contra el narcotráfico.

Washington, que duplicó recientemente a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura de Maduro, acusa al líder chavista de "violar las leyes de Estados Unidos sobre narcóticos".

Venezuela también lleva a cabo, según las autoridades, un despliegue de buques de "mayor porte" en sus aguas territoriales en el Caribe para combatir el tráfico de sustancias, así como de 15.000 efectivos en Zulia y Táchira, fronterizos con Colombia, para asegurar la paz en el territorio y combatir grupos delictivos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Cuánto cuesta un testamento en septiembre 2025? Precios en CDMX y México. Foto: Adobe / Gobierno de México

¿Cuánto cuesta un testamento en septiembre 2025? Precios en CDMX y otros estados

Programas Bienestar: ¿Cuáles apoyos abren registro en SEPTIEMBRE? Requisitos y montos. Foto: Adobe / Banco del Bienestar

Programas Bienestar: ¿Cuáles apoyos abren registro en SEPTIEMBRE? Requisitos y montos

Ciudadanía por Naturalización: iStock/ Liudmila Chernetska

Qué es la Solicitud de Naturalización N-400, cuánto cuesta, qué pide y cómo llenarla, según USCIS

Trabajo en Alemania /iStock/frantic00

Llega encuentro de Inteligencia Artificial a México y oportunidades para estudiar en Alemania

Visa americana: iStock/ Khosrork/

Habrá CAMBIOS en la entrevista para obtener la visa americana a partir de septiembre