Los Ángeles.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) precisó que la designación del Estatus de Protección Temporal (TPS) de 2021 finalizará el próximo 7 de noviembre, y pidió a los beneficiados "prepararse" para retornar a su país si no tienen otra base legal para permanecer en Estados Unidos.

Con el anuncio, unos 267 mil venezolanos a los que se les vencía el beneficio el 10 de septiembre obtuvieron un pequeño respiro, tras el anuncio el pasado miércoles del fin de la protección otorgada en 2021 por el expresidente Joe Biden (2021-2025).

La ley exige que el Ejecutivo estadounidense comunique con un periodo de 60 días de antelación su decisión de rescindir el TPS, con el fin de dar a los beneficiados opciones para no quedarse de forma ilegal en el país.

"Si usted es extranjero y actualmente es beneficiario del TPS para Venezuela bajo la designación de 2021, debe prepararse para regresar a Venezuela si no tiene otra base legal para permanecer en Estados Unidos", resaltó el viernes en un comunicado el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, en inglés).

El gobierno estadounidense invitó a los venezolanos afectados con la terminación del beneficio migratorio a usar la aplicación CBP Home si pretenden salir de Estados Unidos.

La esperanza de quedarse de los inmigrantes está en manos de un juez federal de California que evalúa una demanda presentada por un grupo de venezolanos afectados y la Alianza TPS en la que alegan que la terminación del amparo por parte del Gobierno del presidente Donald Trump es ilegal.

La querella legal busca proteger a dos grupos de venezolanos amparados por el TPS otorgado por el expresidente Biden, los de 2021, unos 250 mil, y los beneficiarios de la extensión de 2023, unos 350 mil.

