Más Información

Alistan otro contrato para médicos cubanos; les pagan casa, chofer y dieta balanceada

Alistan otro contrato para médicos cubanos; les pagan casa, chofer y dieta balanceada

Morena intervendrá en elección del PAN para Mesa Directiva en Diputados; Monreal exige perfil institucional y plural

Morena intervendrá en elección del PAN para Mesa Directiva en Diputados; Monreal exige perfil institucional y plural

Rodeadas de Haces, Gutiérrez Luna y Monreal, Rosa Icela pide austeridad a los despilfarradores

Rodeadas de Haces, Gutiérrez Luna y Monreal, Rosa Icela pide austeridad a los despilfarradores

Ejecutivo va contra refresqueras en el Paquete Económico 2026; reforma a Ley Aduanera causará “mucho escozor”: Godoy

Ejecutivo va contra refresqueras en el Paquete Económico 2026; reforma a Ley Aduanera causará “mucho escozor”: Godoy

Cannabis, activismo por la regulación; ¿si planto una marihuana, ¿soy una narca?

Cannabis, activismo por la regulación; ¿si planto una marihuana, ¿soy una narca?

Búsqueda de hijos merma su salud; madres pierden la vista, padecen cáncer u otras enfermedades

Búsqueda de hijos merma su salud; madres pierden la vista, padecen cáncer u otras enfermedades

Advierten por falsos cirujanos en Nuevo León

Advierten por falsos cirujanos en Nuevo León

Noroña pelea su marca "Noroña es Pueblo"; intentaron registrarla ante el IMPI sin su consentimiento

Noroña pelea su marca "Noroña es Pueblo"; intentaron registrarla ante el IMPI sin su consentimiento

Secretaría de las Mujeres atiende caso de Giovanna Richer, víctima de trata; joven fue vendida por su madre a los 10 años

Secretaría de las Mujeres atiende caso de Giovanna Richer, víctima de trata; joven fue vendida por su madre a los 10 años

Caen 9 integrantes de la banda "M4", ligada al CJNG; un pasante de la Fiscalía, entre ellos, que "soplaba" información

Caen 9 integrantes de la banda "M4", ligada al CJNG; un pasante de la Fiscalía, entre ellos, que "soplaba" información

La nueva era de la ignorancia

La nueva era de la ignorancia

Rosario Castellanos: la familia y los amigos del homosexual

Rosario Castellanos: la familia y los amigos del homosexual

Miami. Una jueza estadounidense este domingo los planes del Gobierno del presidente para deportar a varios niños guatemaltecos que llegaron solos a Estados Unidos y que se encuentran bajo custodia de las autoridades.

La jueza del distrito de Columbia, Sparkle L. Sooknanan ordenó al Ejecutivo no deportar durante dos semanas a 10 que fueron incluidos en una solicitud de emergencia del Centro Nacional de Derecho Migratorio para detener su a su país de origen.

Según los abogados de los menores, de entre 10 y 16 años, la Administración había violado el debido proceso, puesto que los niños tienen casos pendientes ante , e ignorado las protecciones especiales de los menores, quienes cruzaron solos la frontera entre México y Estados Unidos.

Lee también

Estos 10 niños forman parte de cientos de menores guatemaltecos bajo custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés) que el Gobierno estaría intentando deportar, según el medio CNN.

Según el citado medio, el Gobierno describe el proceso como una repatriación, lo que implicaría que sería un acto voluntario, en lugar de, que conlleva la expulsión forzosa. Sin embargo, varias personas han expresado escepticismo que los niños, de diversas edades, sean capaces de comprender lo que están aceptando con su salida del país.

Informó además que la Administración Trump había notificado a los albergues donde se encuentran estos niños para que los preparase para su salida del país.

Lee también

La jueza fijó una audiencia para la tarde de este domingo para revisar el caso.

Según datos de la Oficina de la Administración para Niños y Familias, dependiente del HHS, Estados Unidos tenía bajo custodia a dos mil 198 menores no acompañados en julio. Sin embargo, no desvela sus nacionalidades.

La mayoría de menores que cruzan la frontera terrestre entre Estados Unidos y México solos proceden de , Honduras y , según la ONG "Save The Children".

Lee también

La repatriación supone también un reto para la Administración Trump a la luz del Acuerdo Flores, vigente desde hace tres décadas. Un tribunal federal en (California) supervisa actualmente la implementación del pacto al que el Ejecutivo estadounidense ha querido poner fin.

El pacto, que se firmó en 1997 tras años de litigio, establece que las autoridades federales no pueden mantener en centros de detención a menores de edad indocumentados por más de 20 días y se les debe garantizar su seguridad y bienestar.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Cuánto cuesta un testamento en septiembre 2025? Precios en CDMX y México. Foto: Adobe / Gobierno de México

¿Cuánto cuesta un testamento en septiembre 2025? Precios en CDMX y otros estados

Programas Bienestar: ¿Cuáles apoyos abren registro en SEPTIEMBRE? Requisitos y montos. Foto: Adobe / Banco del Bienestar

Programas Bienestar: ¿Cuáles apoyos abren registro en SEPTIEMBRE? Requisitos y montos

Ciudadanía por Naturalización: iStock/ Liudmila Chernetska

Qué es la Solicitud de Naturalización N-400, cuánto cuesta, qué pide y cómo llenarla, según USCIS

Trabajo en Alemania /iStock/frantic00

Llega encuentro de Inteligencia Artificial a México y oportunidades para estudiar en Alemania

Visa americana: iStock/ Khosrork/

Habrá CAMBIOS en la entrevista para obtener la visa americana a partir de septiembre