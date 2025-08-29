Más Información

Inicia sesión en el Senado convocada por Noroña; "Alito" Moreno se hace presente

Inicia sesión en el Senado convocada por Noroña; "Alito" Moreno se hace presente

Secretaría Anticorrupción revela pensiones millonarias en Pemex y Luz y Fuerza del Centro; reciben hasta un millón de pesos

Secretaría Anticorrupción revela pensiones millonarias en Pemex y Luz y Fuerza del Centro; reciben hasta un millón de pesos

Ahora, Sheinbaum y Alito intercambian “trompadas”

Ahora, Sheinbaum y Alito intercambian “trompadas”

Encuentran sin vida a madre buscadora; fue secuestrada el martes

Encuentran sin vida a madre buscadora; fue secuestrada el martes

Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de la Jornada 7; HOY, viernes 29 de agosto

Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de la Jornada 7; HOY, viernes 29 de agosto

Secretaría Anticorrupción descarta denuncias de soborno por caso Peña Nieto-Pegasus; le compete a la FGR, señala

Secretaría Anticorrupción descarta denuncias de soborno por caso Peña Nieto-Pegasus; le compete a la FGR, señala

¿Invitó Sheinbaum a AMLO a su primer informe de gobierno?; esto responde la Presidenta

¿Invitó Sheinbaum a AMLO a su primer informe de gobierno?; esto responde la Presidenta

Lenia Batres pide “sanción inmediata” para medios que mientan; propone modificar Ley de Derecho de Réplica

Lenia Batres pide “sanción inmediata” para medios que mientan; propone modificar Ley de Derecho de Réplica

Noroña califica como "ruin" la cobertura sobre agresión de Alito Moreno; “ustedes van a ser los siguientes”, advierte

Noroña califica como "ruin" la cobertura sobre agresión de Alito Moreno; “ustedes van a ser los siguientes”, advierte

Legionarios de Cristo se pronuncian por documental de Marcial Maciel; usaron imágenes sin autorización y han generado descontento, acusan

Legionarios de Cristo se pronuncian por documental de Marcial Maciel; usaron imágenes sin autorización y han generado descontento, acusan

Detienen a “El Loco Bryan”, presunto integrante de “La Unión Tepito”, en la colonia Guerrero

Detienen a “El Loco Bryan”, presunto integrante de “La Unión Tepito”, en la colonia Guerrero

Accidente carretero en Ciénega de Flores, Nuevo León, deja 5 muertos; tres eran menores de edad

Accidente carretero en Ciénega de Flores, Nuevo León, deja 5 muertos; tres eran menores de edad

.- Un panel de tres jueces de la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito confirmó un fallo de una corte inferior que mantenía el estatus de protección temporal para los venezolanos al tiempo que el caso avanzaba en el tribunal.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no ha dado respuesta a un correo electrónico en que se le solicitaron comentarios.

El panel del Noveno Circuito determinó que los demandantes probablemente tendrán razón en su afirmación de que el DHS no tiene autoridad para anular o dejar sin efecto una extensión previa del llamado Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) porque el estatuto vigente redactado por el Congreso no lo permite.

Lee también

"Al promulgar el estatuto del TPS, el Congreso diseñó un sistema de estatus temporal que era predecible, confiable y aislado de la política electoral", escribió la corte.

El juez federal de distrito Edward Chen, de San Francisco, determinó en marzo que los demandantes probablemente prevalecerán en su afirmación de que el gobierno excedió su autoridad al poner fin a las protecciones y que estaba motivado por animosidad racial al hacerlo.

Chen ordenó congelar las terminaciones, pero la Corte Suprema revocó su fallo sin explicación, lo cual es común en apelaciones de emergencia.

Lee también

De momento no queda claro qué efecto tendrá el fallo del viernes sobre los aproximadamente 350 mil venezolanos cuyas protecciones expiraron en abril. Las protecciones para otro grupo de 250 mil venezolanos están programadas para expirar el 10 de septiembre.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

IMSS, ISSSTE y Bienestar ¿cuándo cae el pago de pensiones en septiembre 2025 y de cuánto será. Foto: Canva

¡Atención pensionados! IMSS, ISSSTE y Bienestar: fechas y montos del pago de septiembre 2025 que no te puedes perder

No es beca ni pensión este apoyo bienestar entrega pago de $3,720 pesos a personas sin IMSS e ISSSTE. Foto: Canva / Secretaría de Bienestar

¡Atención! Este apoyo Bienestar entrega $3,720 pesos a personas sin IMSS ni ISSSTE; descubre si calificas

¿Adiós a la Tarjeta INAPAM Esta es la credencial que ahora pueden tramitar pensionados y jubilados. Foto: Canva

¿Adiós a la Tarjeta INAPAM? Esta es la credencial que ahora pueden tramitar pensionados y jubilados

Visa americana. Foto: iStock

¿Cuántas veces puedo entrar a Estados Unidos con una visa de turista B1/B2?

Visa americana/ iStock/ 3dmitry

¿Lo sabías? Así es como tu visa americana te facilita viajar a Canadá por turismo