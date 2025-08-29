El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, agradeció a las autoridades de Estados Unidos su decisión de negar y revocar los visados de diplomáticos palestinos que tenían previsto participar en la Asamblea General de la ONU a finales de septiembre.

"Gracias @SecRubio por exigir responsabilidades a la "OLP" (Organización para la Liberación de Palestina) y a la AP (Autoridad Palestina) por recompensar el terrorismo, incitar y tratar de usar la guerra legal contra Israel", dijo Saar en un mensaje en la red social X, etiquetando la cuenta del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

El responsable, además, agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su apoyo continuado al país.

Gideon Saar a través de su cuenta oficial de X. Foto: captura de pantalla

Lee también EU rechaza dar visas a responsables palestinos previo a Asamblea General de la ONU; Francia reconocerá el Estado palestino

EU niega visas a diplomáticos palestinos

El Gobierno estadounidense anunció que negará y revocará los visados de diplomáticos palestinos que tenían previsto participar en la próxima Asamblea General, el gran foro diplomático mundial donde este año el conflicto palestino se anunciaba como uno de los focos principales de atención.

Rubio, que dijo actuar "de acuerdo con la ley estadounidense", explicó en un comunicado que denegará los visados o revocará los existentes de los miembros de la OLP y la AP, lo que en principio equivale a todos los miembros de la misión diplomática palestina.

El propio presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, tiene previsto asistir en persona a la Asamblea General y tomar la palabra, según dijo hoy el embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg