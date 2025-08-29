Más Información

Secretaría Anticorrupción revela pensiones millonarias en Pemex y Luz y Fuerza del Centro; reciben hasta un millón de pesos

Ahora, Sheinbaum y Alito intercambian “trompadas”

Encuentran sin vida a madre buscadora; fue secuestrada el martes

Claudia Sheinbaum recibe la Copa del Mundo en manos de Gianni Infantino; el presidente de la FIFA visitó Palacio Nacional

Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de la Jornada 7; HOY, viernes 29 de agosto

Secretaría Anticorrupción descarta denuncias de soborno por caso Peña Nieto-Pegasus; le compete a la FGR, señala

Lenia Batres pide “sanción inmediata” para medios que mientan; propone modificar Ley de Derecho de Réplica

“Saludos a La Barredora”, le gritan a Adán Augusto en paseo por la CDMX; acude a reunión plenaria de Morena

Noroña califica como "ruin" la cobertura sobre agresión de Alito Moreno; “ustedes van a ser los siguientes”, advierte

Legionarios de Cristo se pronuncian por documental de Marcial Maciel; usaron imágenes sin autorización y han generado descontento, acusan

Accidente carretero en Ciénega de Flores, Nuevo León, deja 5 muertos; tres eran menores de edad

Retrasos en líneas 3 y 7 del Metro genera quejas de usuarios

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, agradeció a las autoridades de su decisión de negar y revocar los visados de diplomáticos palestinos que tenían previsto participar en la a finales de septiembre.

"Gracias @SecRubio por exigir responsabilidades a la "OLP" (Organización para la Liberación de Palestina) y a la AP (Autoridad Palestina) por recompensar el terrorismo, incitar y tratar de usar la guerra legal contra ", dijo Saar en un mensaje en la red social X, etiquetando la cuenta del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

El responsable, además, agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su apoyo continuado al país.

Gideon Saar a través de su cuenta oficial de X. Foto: captura de pantalla
Gideon Saar a través de su cuenta oficial de X. Foto: captura de pantalla

EU niega visas a diplomáticos palestinos

El Gobierno estadounidense anunció que negará y revocará los visados de diplomáticos palestinos que tenían previsto participar en la próxima Asamblea General, el gran foro diplomático mundial donde este año el conflicto palestino se anunciaba como uno de los focos principales de atención.

Rubio, que dijo actuar "de acuerdo con la ley estadounidense", explicó en un comunicado que denegará los visados o revocará los existentes de los miembros de la OLP y la AP, lo que en principio equivale a todos los miembros de la misión diplomática palestina.

El propio presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, tiene previsto asistir en persona a la Asamblea General y tomar la palabra, según dijo hoy el embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour.

