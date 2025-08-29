Estados Unidos anunció el viernes que rechaza conceder visas a miembros de la Autoridad Palestina antes de la Asamblea General de la ONU prevista para septiembre, donde Francia abogará por el reconocimiento de un Estado palestino.

"El secretario de Estado Marco Rubio revoca y rechaza la concesión de visas para los miembros de la Organización para la Liberación de Palestina y de la Autoridad Palestina antes de la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas", declaró el Departamento de Estado en un comunicado.

