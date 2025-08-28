Más Información

El (ONU), Antonio Guterres, condenó el más reciente bombardeo ruso sobre Kiev que mató al menos a 15 personas, entre ellas cuatro menores, y volvió a pedir un alto el fuego.

Guterres "condena los ataques con misiles y drones por parte de la ", dijo su portavoz, y añadió que los ataques dañaron oficinas de delegaciones diplomáticas en la capital ucraniana.

"El secretario general renueva su llamado a un alto el fuego que resulte en una paz justa, completa y sostenible," añadió el portavoz.

La cifra de civiles muertos por la agresión rusa contra Kiev asciende a 14, entre los que se cuentan tres menores, según informaron las autoridades ucranianas. *Con información de EFE





