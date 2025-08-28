Más Información
Alito Moreno lo jala y Noroña intenta zafarse; ve aquí en cámara lenta quién inició la trifulca del Senado
"EU no olvida cuando hay un atentado contra sus instituciones"; Francisco Rivas analiza presiones de Trump en Con los de Casa
Ulises "El Mamado" Pinto se convierte en testigo colaborador de la FGR; es el segundo al mando de “La Barredora”
Artículo 19 condena difusión de información de Azucena Uresti por Noroña; periodista fue amenazada por cárteles, recuerda
Asesinan a 9 mujeres diariamente en México de enero a julio del 2025; Guanajuato encabeza lista con 224 víctimas
El secretario general de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, condenó el más reciente bombardeo ruso sobre Kiev que mató al menos a 15 personas, entre ellas cuatro menores, y volvió a pedir un alto el fuego.
Guterres "condena los ataques con misiles y drones por parte de la Federación Rusa", dijo su portavoz, y añadió que los ataques dañaron oficinas de delegaciones diplomáticas en la capital ucraniana.
"El secretario general renueva su llamado a un alto el fuego que resulte en una paz justa, completa y sostenible," añadió el portavoz.
La cifra de civiles muertos por la agresión rusa contra Kiev asciende a 14, entre los que se cuentan tres menores, según informaron las autoridades ucranianas. *Con información de EFE
Lee también Ataque masivo ruso deja 15 muertos en Kiev y socava esfuerzos de paz; "Rusia prefiere continuar matando": Zelensky
Príncipe Harry regresará a Reino Unido en aniversario luctuoso de su abuela Isabel II; ¿habrá reconciliación con el rey Carlos III?
sg/mcc