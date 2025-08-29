La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, vendrá a México el siguiente 3 de septiembre para cerrar un entendimiento bilateral en el tema de seguridad, el cual incluye investigaciones en conjunto para precursores de fentanilo.

"El 3 de septiembre va a estar aquí y vamos a tener una reunión con él", confirmo la mandataria luego que se informó que Marco Rubio visitará México y Ecuador.

Explicó que, en esta visita podría acordarse un entendimiento que están acordando con el gobierno de los Estados Unidos para el tema de seguridad, el cual incluye colaboración para investigaciones conjuntas, de compartir información, de capacitación de los dos lados.

"Todo en el marco de respeto a nuestras soberanías, de confianza mutua, de responsabilidad compartida, y de que cada quien actúa en su territorio. Ese es el marco de el entendimiento que estamos acordando. Ya prácticamente está, entonces viene, pues, a a cerrar, digamos, este marco de entendimiento", explicó.

Dijo que también van a aprovechar para darle a conocer a Marco Rubio todo lo que están haciendo en México en diversas materias, y en particular en el tema de seguridad.

" ¿Aprovecharían para firmar el acuerdo de seguridad?", se le preguntó.

"No necesariamente se firma. Tiene sus protocolos, todo lo de lo que tiene que ver con las relaciones bilaterales, pero sí es un entendimiento que tenemos el gobierno de Estados Unidos y México, que es muy, no tiene ningún, no hay nada, digamos, muy novedoso, más que, por ejemplo, algunas cosas tienen que ver con investigaciones conjuntas de precursores de fentanilo, cómo llegan los precursores de fentanilo, por ejemplo. Y algunos otros marcos de colaboración y coordinación en el marco de respeto a nuestra soberanía".

Agregó: "Tiene algo nuevo, por ejemplo, que hablamos de las campañas, de la importancia de las campañas para informar a los jóvenes del efecto que tienen las drogas, es decir, no solamente actuar, sino prevenir el consumo. Habla también de limitar que el gobierno de Estados Unidos opere en Estados Unidos para evitar el tráfico de armas de Estados Unidos a México. Entonces, es un acuerdo y viene el hasta ahorita lo que tenemos acordado con ellos el tres de septiembre".

Sobre pediría más información sobre el caso de Ismael "El Mayo Zambada", Sheinbaum dijo que eso siempre lo siguen solicitando.

kicp/apr