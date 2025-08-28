Legionarios de Cristo se pronuncian por documental de Marcial Maciel; usaron imágenes sin autorización y han generado descontento, acusan

Tras el estreno de la docuserie de HBO Max “Marcial Maciel: El Lobo de Dios”, que expone las facetas del pedófilo Marcial Maciel Degollado, quien abusó de al menos 60 menores de edad, los Legionarios de Cristo expresaron su reconocimiento a la valentía de las víctimas.

Por medio de un comunicado, la congregación religiosa fundada por Marcial Maciel manifestó que reconocen a las personas que denunciaron las atrocidades del sacerdote, porque hicieron posible “el proceso de conversión y renovación que seguimos recorriendo”.

“Reconocemos el inmenso dolor y la gravedad de las heridas que este oscuro capítulo ha dejado en muchas vidas, y continuaremos en nuestro esfuerzo de escuchar, acompañar y reparar los daños causados”, señaló la asociación.

Lee también La doble identidad de Marcial Maciel; de “agente de la CIA” a “José Rivas”, padre de familia que abusaba de sus hijos

Retomó, asimismo, el pronunciamiento emitido por Los Legionarios de Cristo el 20 de enero de 2014, donde se reconoció “con tristeza” el silencio institucional que durante décadas solapó y protegió los abusos de su fundador.

En 2010, subrayó, La Legión aceptó públicamente la verdad de las acusaciones e inició un proceso de perdón a las víctimas. Y desde 2006, señaló, el entonces papa Benedicto XVI ordenó a Marcial Maciel retirarse a una vida de oración y penitencia, apartado del ministerio sacerdotal.

El Papa Juan Pablo II da su bendición a Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, el 30 de noviembre de 2004. Foto: AP

“Reconocemos que el daño causado por Marcial Maciel es profundo”: Legionarios de Cristo

De acuerdo con los Legionarios de Cristo, en 2022 la productora del documental contactó a la congregación, solicitando una entrevista, en la que se decidió participar.

Lee también “Marcial Maciel, delincuente carente de escrúpulos”; así reconoció el Vaticano que el fundador de Los Legionarios era pedófilo

“Tras discernirlo con seriedad, aceptamos participar como un acto de responsabilidad y transparencia, ofreciendo información oficial, verificada y dando testimonio del camino de renovación que hemos recorrido”, señaló.

Sin embargo, el grupo católico lamentó que se usaron imágenes de personas, incluidos menores en su momento, exconsagrados y sacerdotes, sin autorización, situación que “ha generado malestar en varios de ellos”.

“Reconocemos que el daño causado por el P. Maciel es profundo. Por ello, desde hace más de 15 años hemos emprendido un proceso de transformación institucional”, indicó.

Según Los Legionarios de Cristo, se ha escuchado y brindado atención a las víctimas, y se han implementado protocolos de prevención para evitar abusos de poder, conciencia y sexualidad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc