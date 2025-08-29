Más Información

Ahora, Sheinbaum y Alito intercambian “trompadas”

Ahora, Sheinbaum y Alito intercambian “trompadas”

La mañanera de Sheinbaum, 29 de agosto, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 29 de agosto, minuto a minuto

Encuentran sin vida a madre buscadora; fue secuestrada el martes

Encuentran sin vida a madre buscadora; fue secuestrada el martes

Claudia Sheinbaum recibe la Copa del Mundo en manos de Gianni Infantino; el presidente de la FIFA visitó Palacio Nacional

Claudia Sheinbaum recibe la Copa del Mundo en manos de Gianni Infantino; el presidente de la FIFA visitó Palacio Nacional

Legionarios de Cristo se pronuncian por documental de Marcial Maciel; usaron imágenes sin autorización y han generado descontento, acusan

Legionarios de Cristo se pronuncian por documental de Marcial Maciel; usaron imágenes sin autorización y han generado descontento, acusan

Blindan el Senado en vísperas de toma de protesta de nuevos juzgadores; policías resguardan la zona

Blindan el Senado en vísperas de toma de protesta de nuevos juzgadores; policías resguardan la zona

Lenia Batres pide “sanción inmediata” para medios que mientan; propone modificar Ley de Derecho de Réplica

Lenia Batres pide “sanción inmediata” para medios que mientan; propone modificar Ley de Derecho de Réplica

Privilegiaré el diálogo sin renunciar a mi trayectoria de izquierda: Laura Itzel Castillo; pide respeto en el Senado

Privilegiaré el diálogo sin renunciar a mi trayectoria de izquierda: Laura Itzel Castillo; pide respeto en el Senado

“Saludos a La Barredora”, le gritan a Adán Augusto en paseo por la CDMX; acude a reunión plenaria de Morena

“Saludos a La Barredora”, le gritan a Adán Augusto en paseo por la CDMX; acude a reunión plenaria de Morena

Noroña califica como "ruin" la cobertura sobre agresión de Alito Moreno; “ustedes van a ser los siguientes”, advierte

Noroña califica como "ruin" la cobertura sobre agresión de Alito Moreno; “ustedes van a ser los siguientes”, advierte

Retrasos en líneas 3 y 7 del Metro genera quejas de usuarios

Retrasos en líneas 3 y 7 del Metro genera quejas de usuarios

Muere un hombre por disparo en la Miguel Hidalgo durante una persecución policial; hay un detenido

Muere un hombre por disparo en la Miguel Hidalgo durante una persecución policial; hay un detenido

El presidente ruso, , abordará el conflicto de con el mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan, al margen de una cumbre en China el lunes, informó este viernes el Kremlin.

" desempeña un papel importante en el proceso de resolución del conflicto de Ucrania", declaró el asesor de política exterior del Kremlin, Yuri Ushakov, a varios medios de comunicación -entre ellos AFP- en una rueda de prensa previa a la visita de Putin a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

IMSS, ISSSTE y Bienestar ¿cuándo cae el pago de pensiones en septiembre 2025 y de cuánto será. Foto: Canva

¡Atención pensionados! IMSS, ISSSTE y Bienestar: fechas y montos del pago de septiembre 2025 que no te puedes perder

No es beca ni pensión este apoyo bienestar entrega pago de $3,720 pesos a personas sin IMSS e ISSSTE. Foto: Canva / Secretaría de Bienestar

¡Atención! Este apoyo Bienestar entrega $3,720 pesos a personas sin IMSS ni ISSSTE; descubre si calificas

¿Adiós a la Tarjeta INAPAM Esta es la credencial que ahora pueden tramitar pensionados y jubilados. Foto: Canva

¿Adiós a la Tarjeta INAPAM? Esta es la credencial que ahora pueden tramitar pensionados y jubilados

Visa americana. Foto: iStock

¿Cuántas veces puedo entrar a Estados Unidos con una visa de turista B1/B2?

Visa americana/ iStock/ 3dmitry

¿Lo sabías? Así es como tu visa americana te facilita viajar a Canadá por turismo