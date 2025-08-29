El presidente ruso, Vladimir Putin, abordará el conflicto de Ucrania con el mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan, al margen de una cumbre en China el lunes, informó este viernes el Kremlin.

"Turquía desempeña un papel importante en el proceso de resolución del conflicto de Ucrania", declaró el asesor de política exterior del Kremlin, Yuri Ushakov, a varios medios de comunicación -entre ellos AFP- en una rueda de prensa previa a la visita de Putin a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).

