El enviado especial de Donald Trump para Ucrania criticó los ataques rusos en Kiev que mataron a por lo menos 17 personas el jueves, y señaló que amenazan las propuestas del presidente de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania.

"Estos ataques atroces amenazan la paz que @POTUS (acrónimo del presidente de Estados Unidos) está buscando", dijo Keith Kellogg en X, al señalar que los bombardeos golpearon a "civiles inocentes" y a misiones de la Unión Europea y británicas en la capital ucraniana.

Lee también Jefe de la ONU condena ataque masivo de Rusia a Kiev; llama a un alto el fuego que resulte en una paz justa

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc