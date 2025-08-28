Más Información
El enviado especial de Donald Trump para Ucrania criticó los ataques rusos en Kiev que mataron a por lo menos 17 personas el jueves, y señaló que amenazan las propuestas del presidente de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania.
"Estos ataques atroces amenazan la paz que @POTUS (acrónimo del presidente de Estados Unidos) está buscando", dijo Keith Kellogg en X, al señalar que los bombardeos golpearon a "civiles inocentes" y a misiones de la Unión Europea y británicas en la capital ucraniana.
