China anunció el jueves que el líder norcoreano asistirá a un gran desfile militar en Beijing el 3 de septiembre para conmemorar los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Pekín, Hong Lei, anunció en una conferencia de prensa la asistencia de Kim, su primera visita a territorio chino desde las conversaciones que mantuvo en enero de 2019 con el presidente Xi Jinping.

Unos 26 líderes, entre ellos el presidente ruso, Vladimir Putin, también estarán presentes en la parada militar, en la que se exhibirá el equipamiento de última y se verá a Xi pasar revista a las tropas en la plaza de Tiananmen de Pekín.

Lee también

El gobierno chino anunció la semana pasada que durante el desfile se mostrarán armas pesadas y sistemas de precisión hipersónicos, así como equipos no tripulados y anti robots nunca antes vistos.

También contará con tropas terrestres marchando en formación, escuadrones aéreos y otros equipos de combate de alta tecnología.

China tiene el segundo presupuesto militar más alto del mundo, pero está muy por detrás de, su principal rival estratégico.

Lee también

Durante las décadas de 1930 y 1940, millones de chinos murieron durante la prolongada guerra con el Japón imperial, que se convirtió en parte del conflicto mundial tras el ataque de Tokio a Pearl Harbor en 1941.

