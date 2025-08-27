Más Información
Moscú.- Rusia y China han efectuado por primera vez una misión de patrullaje conjunto de submarinos en la región Asia-Pacífico, informó la Flota del Pacífico de la Armada rusa en su canal de Telegram.
"El submarino diésel-eléctrico "Vóljov" de la Flota del Pacífico y un submarino de la Armada del Ejército Popular de Liberación de China emprendieron una travesía de patrullaje acordada en los mares del Japón y China Oriental. Tras cumplir las tareas de patrullaje conjunto, los submarinos se dirigieron a sus bases", se afirma en la nota de prensa.
La Flota del Pacífico indicó que el "Volkhov" regresó este miércoles a su base en Vladivostok, el extremo oriente de Rusia, tras una travesía de más de 2 mil millas náuticas.
Durante su misión, el submarino, con una autonomía de navegación de 45 días y en servicio desde octubre de 2020, contó con el apoyo de la corbeta "Gromki" y el remolcador de rescate "Foti Krilov"', de la Flota del Pacífico.
El patrullaje submarino conjunto comenzó a principios de agosto, tras la finalización del ejercicio ruso-chino "Interacción Marítima - 2025" en aguas del mar del Japón.
