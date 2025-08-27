Más Información

En dos décadas, narcos mexicanos ganan casi un billón de dólares

En dos décadas, narcos mexicanos ganan casi un billón de dólares

Tráiler cargado con impresoras vuelca en Tlalnepantla; cierre en Gustavo Baz provoca caos vial

Tráiler cargado con impresoras vuelca en Tlalnepantla; cierre en Gustavo Baz provoca caos vial

¿Decapitado? Cártel de Sinaloa no está acabado, afirman expertos

¿Decapitado? Cártel de Sinaloa no está acabado, afirman expertos

Beatriz Gutiérrez Müller, entre los aspirantes a la rectoría de la BUAP; la citan para entrevista este miércoles

Beatriz Gutiérrez Müller, entre los aspirantes a la rectoría de la BUAP; la citan para entrevista este miércoles

Tras exoneración de Pío López Obrador, Loret revela otro video de David León; "te manda estos 300 mil pesos mi tío el gobernador"

Tras exoneración de Pío López Obrador, Loret revela otro video de David León; "te manda estos 300 mil pesos mi tío el gobernador"

Sube pobreza laboral a 35.1% en segundo trimestre, reporta Inegi; ingreso real promedio fue de 7 mil 596.46 pesos al mes

Sube pobreza laboral a 35.1% en segundo trimestre, reporta Inegi; ingreso real promedio fue de 7 mil 596.46 pesos al mes

Papa León XIV exige fin del "castigo colectivo" en Gaza; llama a frenar el desplazamiento forzoso de palestinos

Papa León XIV exige fin del "castigo colectivo" en Gaza; llama a frenar el desplazamiento forzoso de palestinos

Tras revelación de casa, Noroña se lanza contra oposición; ¿alguien puede decirme que yo no puedo pagar esa casa?, cuestiona

Tras revelación de casa, Noroña se lanza contra oposición; ¿alguien puede decirme que yo no puedo pagar esa casa?, cuestiona

Andy López Beltrán "está trabajando muy bien", defiende Luisa Alcalde; justifica su ausencia en giras de trabajo

Andy López Beltrán “está trabajando muy bien”, defiende Luisa Alcalde; justifica su ausencia en giras de trabajo

Cada hora dos mujeres son violadas en México

Cada hora dos mujeres son violadas en México

Nuevo hospital en Guerrero no puede hacer ni análisis

Nuevo hospital en Guerrero no puede hacer ni análisis

Asaltan a mujer extranjera al bajar de taxi en el Centro tras cambiar divisas en el AIFA; presuntos responsables habrían huido en Metro

Asaltan a mujer extranjera al bajar de taxi en el Centro tras cambiar divisas en el AIFA; presuntos responsables habrían huido en Metro

Roma. El exigió que Israel ponga fin al "castigo colectivo" y al desplazamiento forzoso de palestinos en la , al tiempo que abogó por un alto al fuego inmediato y permanente en el sitiado enclave, mientras Israel ultima los preparativos para una nueva ofensiva militar.

El Papa fue interrumpido en dos ocasiones por los aplausos mientras leía en voz alta su último llamado para poner fin a la de 22 meses durante su audiencia general semanal, a la que asistieron miles de personas en el auditorio del Vaticano.

El primer pontífice estadounidense de la historia también pidió la capturados por Hamas en el sur de Israel, de los cuales 50 siguen en Gaza y que ambas partes y las potencias internacionales pongan fin a un conflicto “que ha causado tanto terror, destrucción y muerte”.

“Suplico que se alcance un alto al fuego permanente, se facilite el acceso seguro a la y el pleno respeto del derecho humanitario", afirmó. Además, apuntó que el exige proteger a los civiles y "la prohibición de los castigos colectivos, el uso indiscriminado de la fuerza y ​​el desplazamiento forzado de poblaciones”.

Los palestinos se preparan para la nueva ofensiva anunciada por Israel en algunas de las zonas más pobladas de la Franja, incluida la Ciudad de Gaza, donde se ha documentado y declarado una .

El primer ministro israelí, , ha dicho que la ofensiva militar sobre la ciudad coincidirá con la búsqueda de un alto al fuego, aunque Israel no ha enviado aún un equipo negociador para discutir la última propuesta sobre la mesa. Según el político, la campaña es la mejor manera de debilitar a Hamas y conseguir la vuelta de los rehenes, pero sus familias y partidarios han rechazado esta idea alegando que los pondrá en un mayor peligro.

Hamas tomó 251 rehenes el 7 de octubre de 2023, en un asalto en el que mató a unas mil 200 personas y que desencadenó la guerra. La mayoría de los cautivos quedaron libres en virtud de acuerdos de o de otro tipo. Israel ha rescatado a ocho de ellos con vida. De los 50 que permanecen en Gaza, las autoridades israelíes creen que alrededor de 20 siguen vivos.

"Todos los pueblos deben ser respetados, nadie puede obligarlos a un exilio forzoso"

León llamó la atención sobre una declaración conjunta de los patriarcas latino y griego-ortodoxo de Jerusalén, que anunciaron que los sacerdotes y monjas de las dos iglesias cristianas en la Ciudad de Gaza se quedarían allí a pesar de las órdenes de evacuación israelíes antes de la ofensiva. Según el comunicado, quienes se refugian en esos recintos están demasiado débiles y desnutridos como para moverse y hacerlo sería una “sentencia de muerte”.

La iglesia católica de la Sagrada Familia y la iglesia ortodoxa de San Porfirio han albergado a cientos de civiles palestinos durante la guerra, incluidos ancianos, mujeres y niños, así como personas con discapacidad. El , incluso durante sus últimos días en el hospital, mantuvo contacto a diario con el párroco de la Sagrada Familia para ofrecer su solidaridad y apoyo a quienes estaban allí, atendidos por las monjas de la orden religiosa Misioneras de la Caridad de la Madre Teresa.

En su declaración conjunta, el cardenal católico Pierbattista Pizzaballa y el patriarca ortodoxo Theophilos III señalaron que el fin de semana pasado León emitió una contundente declaración acerca del derecho de las personas a permanecer en su tierra natal y a no ser obligadas a desplazarse.

"Todos los pueblos, incluso los más pequeños y débiles, deben ser respetados por los poderosos en su identidad y sus derechos, en particular el derecho a vivir en sus propias tierras; y nadie puede obligarlos a un exilio forzoso", afirmó León el sábado ante un grupo de refugiados del archipiélago de Chagos, en el océano Índico, que claramente estaban destinados a una audiencia más amplia.

Netanyahu ha señalado que la población de Gaza debería ser reubicada en otros países a través de lo que su gobierno ha descrito como migración voluntaria. Los grupos de defensa de los se han opuesto y los palestinos temen que, incluso si se van temporalmente para huir de la guerra, nunca les permita regresar.

