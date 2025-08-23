Ante el conflicto Israel-Palestina, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) urgió al acceso inmediato de ayuda humanitaria, tras la declaración de hambruna en Gaza que hizo la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Además, la SRE, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, reiteró su llamado urgente a la paz.

"La hambruna constituye una grave afrenta a la dignidad humana, que no está permitida como método de guerra y debe atenderse de inmediato", acusó.

En la Conferencia de la solución de dos Estados Israel-Palestina, y en medio de la situación en Gaza, México condenó recientemente en la ONU el uso del hambre como arma de guerra y declaró que ningún crimen justifica la comisión de otro crimen.

Expresó además que es fundamental instruir a niños israelíes y palestinos sobre puntos comunes entre las dos culturas.

Héctor Vasconcelos, representante de México ante la ONU, tuvo una intervención en la Conferencia Internacional de Alto Nivel para el Arreglo Pacífico de la Cuestión de Palestina y la Implementación de la Solución de dos Estados.

“Empecemos pues, nuestras labores esta mañana con la convicción de que dos estados son la única solución vislumbrable en la etapa actual de lo que constituye uno de los grandes dramas de la historia, y uno que nos toca la responsabilidad generacional de resolver”, dijo.

Vasconcelos indicó que México expresa su amplio reconocimiento a Qatar y Canadá por su compromiso con el grupo de trabajo encargado de analizar potenciales narrativas de paz que contribuyan a la implementación de la solución de dos estados.

