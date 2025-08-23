Más Información

La extorsión no cesa en Edomex, pese a operativo

Leche del Bienestar, con fuerte subsidio para llegar a los pobres

Ángel Cabrera sustituye a Jesús de la Fuente en la Comisión Nacional Bancaria; supervisará prevención de lavado de dinero

Muere mujer estadounidense tras cirugía estética en Tamaulipas; Fiscalía inicia investigación

Kylie Minogue desata la euforia reprimida de varias décadas; se presentó en el Palacio de los Deportes

“Nos da miedo que EU nos vaya a quitar la visa”; juarenses denuncian incertidumbre

Directora de Cefereso en Sonora pide que audiencia de Julio César Chávez Jr sea por videollamada; argumenta cuestiones de seguridad

En remate, lo que queda de instituciones financieras señaladas por lavado; Vector, en la mira

Monreal defiende a Ebrard tras ser captado en primera clase; deberíamos dejar de satanizar estas cosas que son normales, dice

Silvano Aureoles queda de nuevo sin protección judicial; pierde efecto suspensión de jueza contra orden de aprehensión

Vinculan a proceso a 6 de los 13 detenidos por el asesinato de Ximena y José; narco, uso de armas exclusivas, entre sus delitos

Fuerza Civil abate a 12 presuntos delincuentes en Doctor Coss, Nuevo León; repelen ataque armado

El reivindicó que todos los pueblos del mundo, también los más pequeños o débiles, deben ser respetados y no pueden ser obligados al "", al recibir a un grupo de refugiados del Archipiélago de Chagos.

"Todos los pueblos, incluso los más pequeños y los más débiles, deben ser respetados por los poderosos en su identidad y en sus derechos, en particular el derecho a vivir en sus propias tierras; y nadie puede obligarlos a un exilio forzado", declaró el .

León XIV se expresó así durante una reunión en el Vaticano con una delegación del 'Chagos Refugees Group', una asociación de refugiados en las Islas Mauricio que desde hace cincuenta años pide regresar al archipiélago Chagos, del que fueron expulsados por Reino Unido.

León XIV además exhortó a las autoridades de Mauricio y a toda la comunidad internacional a que se comprometan al regreso de los moradores de Chagos sesenta años después. Foto: EFE
Gobierno británico firma acuerdo para devolver el archipiélago de Chagos

En mayo de 2024, el gobierno británico firmó un acuerdo histórico por el que se comprometía a devolver el archipiélago de Chagos, en el océano índico, a su excolonia Mauricio.

El papa León XIV celebró este tratado para la devolución de Chagos a la república insular como "un paso significativo para el regreso a casa" de estos refugiados expulsados en el siglo pasado de sus islas.

"Rindo homenaje a la determinación del pueblo chagosiano, y en particular a la de las mujeres, en la reivindicación pacífica de sus derechos. La renovada perspectiva de su regreso a su archipiélago natal es una señal alentadora y tiene una fuerza simbólica en la escena internacional", sostuvo el pontífice estadounidense.

Asimismo agradeció a las partes implicadas y que "han comprendido el sufrimiento de su pueblo y han llegado a este acuerdo".

"Me alegra que el diálogo y el respeto de las decisiones del derecho internacional, como había deseado mi predecesor a su regreso del viaje a Mauricio, hayan podido finalmente remediar una grave injusticia", aseveró, recordando al papa Francisco.

León XIV además exhortó a las autoridades de Mauricio y a toda la comunidad internacional a que se comprometan al regreso de los moradores de Chagos 60 años después y que esa vuelta "se realice en las mejores condiciones posibles".

Para ello, prometió la contribución de la iglesia local.

"Estos años de exilio han causado mucho sufrimiento entre ustedes. Han conocido la pobreza, el desprecio y la exclusión. Que el Señor, ante la perspectiva de un futuro mejor, sane sus heridas y les conceda la gracia del perdón hacia quienes les han hecho daño. Los invito a mirar resueltamente hacia el futuro", instó el papa.

