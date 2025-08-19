Más Información

Ciudad del Vaticano. El ha expresado este martes que "hay esperanza" ante las negociaciones para acabar con la guerra en Ucrania, al ser preguntado al respecto a su salida del palacio de Castelgandolfo para regresar al .

"Hay esperanza, pero todavía es necesario trabajar mucho, rezar mucho y buscar verdaderamente la vía para seguir adelante y encontrar la paz", respondió el pontífice ante los medios, preguntado por las negociaciones para poner fin al conflicto entre y .

El papa estadounidense suele aprovechar sus actos públicos para pedir la paz en Ucrania y otros lugares y, desde su elección el pasado mayo, ha recibido al presidente ucraniano, , y ha ofrecido el Vaticano como lugar para una eventual negociación.

Preguntado también si se mantiene en contacto con otros líderes implicados en esta cuestión, respondió: "De vez en cuando hablo con algunos. Continuamente. Recemos y busquemos el modo de progresar".

Sus declaraciones se produjeron a su salida de la Villa Barberini de la localidad de Castelgandolfo, a las afueras de Roma, donde ha pasado unos días de descanso veraniego que hoy han tocado a su fin con su regreso a la.

Buscan poner fin a la guerra en Ucrania

En la víspera, el presidente de Estados Unidos, , había organizado un encuentro multilateral en la Casa Blanca con el propio Zelenski, el secretario general de la OTAN, ; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; los presidentes de Francia y Finlandia, Emmanuel Macron y Alexander Stubb; los primeros ministros de Reino Unido e Italia, Keir Starmer y Giorgia Meloni, y el canciller alemán, .

Mientras que el 15 de agosto el mandatario estadounidense se reunió con el presidente ruso, , en .

Trump ha afirmado que ya ha empezado a "organizar" una reunión entre los líderes ruso y ucraniano.

