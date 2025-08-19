Más Información

ONU-DH México condena asesinato de activista trans Katia Daniela Medina Rafael; exigen investigación pronta y eficaz

Pablo Gómez departe con moneros del Chamuco; ofrece pluralidad y mesas de trabajo para reforma electoral

INE aprueba presupuesto de más de 7 mil mdp para partidos políticos en 2026; Morena es el más beneficiado

Piden al Senado rechazar reelección de Jenaro Villamil al frente de Sistema de Radiodifusión; "no tiene liderazgo", acusan

... y mientras tanto, chocolatería de Andy, a todo lo que da; hay filas de hasta 15 minutos en el negocio de los López Beltrán que no da tickets

Catean casa donde asesinaron al influencer "El Alucín" en Morelos; Fiscalía asegura arma de fuego y objetos personales

CDMX comienza instalación del alumbrado para el 15 de septiembre; figuras de Miguel Hidalgo ya adornan edificios del Zócalo

Exigen justicia para la perrita Manchas en Zacatecas; un hombre le tiró un ladrillo en la cabeza

Días sumamente complejos en las relaciones geopolíticas. Primero, la reunión Trump-Putin en Alaska, luego el encuentro en la Oficina Oval de La Casa Blanca con Volodímir Zelensky, acompañado de una delegación europea. Trump se mueve entre promesas rápidas y negociaciones aceleradas. ¿Qué sigue para Kiev y Europa? Brenda Estefan, analista internacional, nos habla al respecto.

En otros temas:

Beatriz Gutiérrez Müller desmiente mudanza a Madrid. Afirma que nota del diario ABC de España es una campaña para vengarse de "'ya saben quién' / La narrativa antiimigrante impulsada desde la Casa Blanca en Estados Unidos ha funcionado: más de 100 mil personas se inscriben para ser agentes de ICE.

