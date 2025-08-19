Días sumamente complejos en las relaciones geopolíticas. Primero, la reunión Trump-Putin en Alaska, luego el encuentro en la Oficina Oval de La Casa Blanca con Volodímir Zelensky, acompañado de una delegación europea. Trump se mueve entre promesas rápidas y negociaciones aceleradas. ¿Qué sigue para Kiev y Europa? Brenda Estefan, analista internacional, nos habla al respecto.

En otros temas:

Beatriz Gutiérrez Müller desmiente mudanza a Madrid. Afirma que nota del diario ABC de España es una campaña para vengarse de "'ya saben quién' / La narrativa antiimigrante impulsada desde la Casa Blanca en Estados Unidos ha funcionado: más de 100 mil personas se inscriben para ser agentes de ICE.