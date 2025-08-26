Narcos: México; ¿quién es Alberto Guerra, actor que dio vida a “El Mayo” Zambada en la serie?

En los últimos días, el nombre de Ismael “El Mayo” Zambada ha estado entre las principales tendencias en redes sociales, luego de que se declarara culpable ante un tribunal federal en Nueva York.

En su declaración, Zambada admitió haber liderado operaciones de tráfico de cocaína desde Colombia hacia México, utilizando rutas marítimas y aéreas para trasladar la droga hasta la frontera con Estados Unidos.

Ismael "El Mayo" Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa. (25/08/25) Fotos: EFE y Archivo

La noticia generó una amplia repercusión mediática, sobre todo después de que la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, calificara el fallo como una “victoria judicial”. Destacó que uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa —junto a Joaquín “El Chapo” Guzmán— pasará el resto de su vida en prisión.

La fiscal general de EU, Pam Bondi (izq.), pronuncia un discurso durante la conferencia de prensa del presidente Donald Trump. Foto: EFE

Durante una reunión del presidente Donald Trump con su gabinete, Bondi comentó:

“Se declaró culpable. Él, junto con ‘El Chapo’, fue cofundador del Cártel de Sinaloa. Sobre estos tipos hay incluso una serie de Narcos en Netflix. Bueno, ahora sabemos el final: morirá en una prisión estadounidense.”

Lee también: “De El Mayo se hizo incluso una serie; ahora, sabemos el final: morirá en prisión”: Pam Bondi

Narcos: México y la figura de “El Mayo” Zambada

La serie Narcos: México, derivada de la exitosa franquicia Narcos, fue estrenada en Netflix en 2018.

A lo largo de sus temporadas, retrata el ascenso y consolidación de varias figuras del narcotráfico en México, incluyendo a Miguel Ángel Félix Gallardo e Ismael “El Mayo” Zambada, personaje interpretado por el actor Alberto Guerra.

Lee también: Luisa Alcalde dice que deben investigarse dichos de "El Mayo" sobre sobornos; pide que continúe colaboración de seguridad

¿Quién es Alberto Guerra?

Alberto Óscar Guerra Ramos nació el 5 de diciembre de 1981 en La Habana, Cuba. Se formó como actor en la Escuela Nacional de Arte de Cuba, donde inició su carrera sobre los escenarios teatrales.

Alberto Guerra. Foto: Clasos

Más adelante, continuó su trayectoria en México, país que le abrió nuevas puertas en la industria televisiva.

Su primera participación destacada fue en la serie "El Pantera", y posteriormente se unió a varias producciones de TV Azteca, como "Pasión morena."

Alberto Guerra. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Con el tiempo, su perfil actoral se expandió hacia producciones de mayor alcance. Su interpretación en El señor de los cielos le valió reconocimiento, aunque su papel más notorio ha sido el de “El Mayo” Zambada en Narcos: México. También, participó en la miniserie Griselda, donde interpretó a Darío Sepúlveda, figura clave en la vida de la narcotraficante Griselda Blanco.

Lee también: Sheinbaum destaca que DEA puso a García Luna al nivel de “El Chapo” y “El Mayo"; resalta cooperación entre EU y México

Alberto Guerra y su vida fuera de las cámaras

Fuera de los reflectores, Alberto lleva una vida familiar estable. Está casado con la actriz mexicana Zuria Vega, a quien conoció durante la grabación de la sexta temporada de El señor de los cielos.

La pareja contrajo matrimonio el 22 de noviembre de 2014 en una ceremonia privada celebrada en Nayarit, México.

Zuria Vega y Alberto Guerra. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Guerra es padre de tres hijos. Su hija mayor, Penélope, nació cuando él tenía 19 años, fruto de una relación anterior. Junto a Zuria Vega, ha tenido dos hijos más, con quienes mantiene una relación cercana y activa.

Zuria Vega y Alberto Guerra. Foto: Instagram

También te interesará:

Día del Abuelo 2025: ¿darán apoyo económico con la tarjeta INAPAM?; esto se sabe

Calendario Pensión Bienestar 2025: ¿cuándo sale el listado de pagos para septiembre?; esto se sabe

Salinas Pliego sobre si será candidato presidencial para 2030; “haré lo que sea necesario”, dice

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv