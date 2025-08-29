Más Información

Secretaría Anticorrupción revela pensiones millonarias en Pemex y Luz y Fuerza del Centro; reciben hasta un millón de pesos

Ahora, Sheinbaum y Alito intercambian “trompadas”

Encuentran sin vida a madre buscadora; fue secuestrada el martes

Claudia Sheinbaum recibe la Copa del Mundo en manos de Gianni Infantino; el presidente de la FIFA visitó Palacio Nacional

Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de la Jornada 7; HOY, viernes 29 de agosto

Lenia Batres pide “sanción inmediata” para medios que mientan; propone modificar Ley de Derecho de Réplica

Mundial 2026: Sheinbaum valora dar su boleto de inauguración a una niña o joven; "México estará en los ojos del mundo", añade

“Saludos a La Barredora”, le gritan a Adán Augusto en paseo por la CDMX; acude a reunión plenaria de Morena

Noroña califica como "ruin" la cobertura sobre agresión de Alito Moreno; “ustedes van a ser los siguientes”, advierte

Legionarios de Cristo se pronuncian por documental de Marcial Maciel; usaron imágenes sin autorización y han generado descontento, acusan

Retrasos en líneas 3 y 7 del Metro genera quejas de usuarios

Muere un hombre por disparo en la Miguel Hidalgo durante una persecución policial; hay un detenido

El ministro de Relaciones Exteriores de anunció que el país cerró sus puertos y su espacio aéreo a barcos y aviones de Israel, una medida que, según indicó una fuente oficial a AFP, se aplica a naves "oficiales" y no a los vuelos comerciales.

"Cerramos nuestros puertos a los barcos israelíes. No permitimos que los barcos turcos vayan a los puertos israelíes (...) No permitimos que los buques portacontenedores que transportan armas y municiones a Israel entren en nuestros puertos, ni permitimos que sus aviones entren en nuestro espacio aéreo", declaró el ministro Hakan Fidan a los legisladores turcos en un discurso televisado.

Una fuente diplomática turca precisó a AFP que la restricción no afecta a los aviones comerciales israelíes.

Las autoridades turcas no precisaron cuándo entrarán en vigor estas medidas.

El ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan. Foto: EFE
El ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan. Foto: EFE

Turquía niega permiso a avión de Netanyahu; líder israelí cancela visitas

En noviembre, Turquía negó el permiso al avión presidencial israelí para cruzar su espacio aéreo, lo que le obligó a cancelar una visita a la conferencia climática COP29 en Azerbaiyán.

Y en mayo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, canceló una visita también a Bakú, supuestamente debido a que Ankara le negó el uso de su espacio aéreo.

La mayor empresa naviera israelí, ZIM, declaró esta semana que fue informada de que en virtud de una nueva normativa aprobada en Turquía el 22 de agosto "los buques que sean propiedad, estén gestionados u operados por una entidad relacionada con Israel no podrán atracar en los puertos turcos".

