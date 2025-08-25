Más Información

Soyaniquilpan, Méx.- Se cumplen cuatro horas del , a la altura del kilómetro 93 con dirección a la Ciudad de México, por transportistas y comerciantes que exigen la localización con vida de Carlos Cornelio Ortega y Cristóbal Govea González, taxistas reportados como desaparecidos.

La Guardia Nacional informó que se mantiene el cierre total de la circulación hacia la Ciudad de México y afecta de forma parcial el tránsito hacia Querétaro.

Ruta alterna

Por lo que están apoyando a los automovilistas tomar rutas alternas a partir del kilómetro 84, por vialidades locales en la comunidad de San Isidro, Edomex. Piden conducir con precaución en la zona.

Exigen localizar a taxistas desaparecidos

La movilización inició a las 08:30 horas. Los manifestantes denunciaron que los taxistas fueron secuestrados por hombres armados después de negarse a pagar presuntas extorsiones por derecho de piso.

Los inconformes responsabilizaron a una con origen en Michoacán, a la que acusan del cobro de cuotas ilegales y del aumento de violencia en municipios como Jilotepec y Soyaniquilpan.

Uno de los taxistas secuestrados (25/08/2025). Foto: Especial
Aumento de secuestros y extorsiones

Señalaron que se registra en la zona norte del Estado de México un repunte de secuestros, homicidios y .

Elementos de la Guardia Nacional, así como de la Policía del Estado, arribaron a la zona para entablar diálogo, pero los manifestantes advirtieron que no liberarán la vialidad hasta recibir respuesta sobre el paradero de los dos taxistas. Exigen la presencia de autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR).

En el sitio se realiza la quema llantas como medida de presión, lo que mantiene paralizado el tránsito en la autopista.

Piden localización de taxistas secuestrados (25/08/2025). Foto: Especial
