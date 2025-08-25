El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, aseguró que durante el operativo Verano Seguro 2025 hubo saldo blanco en los robos a casa habitación en la demarcación, por lo que los vecinos se pudieron ir tranquilos a vacacionar.

"Tuvimos saldo blanco en el caso de robo a casa habitación (...) esto es gracias a todo el esfuerzo que se hizo de la comisión de seguridad para que nuestras vecinas y vecinos se pudieran ir de vacaciones tranquilos mientras nosotros trabajamos sin descanso", dijo en conferencia de prensa.

Destacó que, aunque esto no quiere decir que no haya habido delitos, "hubo una disminución del 50% de los delitos durante este periodo con respecto al mismo periodo".

En este operativo participaron 217 personas, apoyados con 36 patrullas, 18 bicicletas y 19 carpas del equipo de la Policía Auxiliar del Sector 53.

"Estaba todo el equipo mañana, tarde noches y madrugadas pelando el ojo para poder estar atento a la seguridad de nuestros vecinos y, en serio, vaya que sí se metieron unas buenas friegas pero yo sé que hacen su trabajo muy comprometidos porque saben cuál es la misión: ser la alcaldía más segura de toda la ciudad y en eso pues se entregan cuerpo", enfatizó.

Reducción delitos

Mauricio Tabe agregó que, antes de que iniciara su anterior administración, había 40 delitos por semana de alto impacto y, ahora, la cifra no rebasa los 18 en promedio.

"Es decir, hoy ocurren la mitad de delitos por semana de los que ocurrían hace 4 años y este es un esfuerzo que se ha hecho por parte de todo el equipo de la alcaldía", concluyó.

