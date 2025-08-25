La Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México cerró su edición XI con más de 1.4 millones de visitantes, que acudieron durante los 17 días que duró el evento en la plancha del Zócalo.

El evento concluyó este domingo 24 de agosto con una calenda que partió del Hemiciclo a Juárez hasta la plancha del Zócalo, integrada por más de 300 músicos y el grupo Yolotecuani que ofreció un concierto en el corazón de la capital.

En esta edición se llevaron a cabo más de 80 presentaciones artísticas en el escenario principal, además de talleres de cerámica, pasarelas de vestimenta tradicional, conversatorios sobre prácticas autosustentables, proyecciones, actividades literarias y ponencias sobre cosmovisión de los pueblos en el Círculo de Saberes.

Además, más de mil artesanas y artesanos compartieron su trabajo en textiles, gastronomía, herbolaria, medicina tradicional y artesanías, entre otros artículos que vendieron en la plancha del Zócalo.

