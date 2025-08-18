Más Información

"El Mayo" se une al coro; acuerdos convierten a narcos en informantes

"El Mayo" se une al coro; acuerdos convierten a narcos en informantes

Adán Augusto llega a Palacio Nacional para reunirse con Sheinbaum; evita dar declaraciones sobre Hernán Bermúdez

Adán Augusto llega a Palacio Nacional para reunirse con Sheinbaum; evita dar declaraciones sobre Hernán Bermúdez

Emiten sentencia en caso Ciro Gómez Leyva; dan 11 años de prisión a dos involucrados

Emiten sentencia en caso Ciro Gómez Leyva; dan 11 años de prisión a dos involucrados

Trump afirma que ya “organiza” reunión entre Putin y Zelensky; Kremlin señala sólo se abordó "elevar" nivel de representación en diálogos

Trump afirma que ya “organiza” reunión entre Putin y Zelensky; Kremlin señala sólo se abordó "elevar" nivel de representación en diálogos

Y a todo esto, Beatriz Gutiérrez estaba en Minatitlán; columna de Sabina Berman

Y a todo esto, Beatriz Gutiérrez estaba en Minatitlán; columna de Sabina Berman

Pablo Gómez departe con moneros del Chamuco; ofrece pluralidad y mesas de trabajo para reforma electoral

Pablo Gómez departe con moneros del Chamuco; ofrece pluralidad y mesas de trabajo para reforma electoral

El alcalde de Miguel Hidalgo, , aseguró que, en lo que va de 2025, los en la demarcación han disminuido 5% respecto al mismo periodo del 2024.

"Del 1 de enero al 17 de agosto de este año se registra una disminución del 4.7% en los delitos de alto impacto, es decir, en lo que va de este año han ocurrido 5% menos delitos que el año pasado", dijo en conferencia de prensa.

Por lo que esta alcaldía, celebró, es más segura que hace cuatro años, cuando inició su primer gobierno, y se registran menos ilícitos que "hace dos (años), hace tres y más segura que cuando llegamos".

Lee también

“Hoy Miguel Hidalgo es más segura que hace un año, más segura que hace dos, más segura que hace tres y más segura que cuando llegamos”, afirmó.

Mauricio Tabe señaló que el reto es mantener la tendencia a la baja, pese a que los porcentajes de disminución cada vez son menores. “Cuesta más trabajo , pero hay un esfuerzo enorme todos los días para que quienes viven, transitan, trabajan o visitan Miguel Hidalgo se sientan seguros”, enfatizó.

El alcalde destacó que la meta es que la demarcación sea la más segura de la Ciudad de México. “Nuestra misión es ser la alcaldía más segura de toda la ciudad y que cuando las familias salgan a la calle, al mercado, al metro, al parque o a la escuela lo hagan con tranquilidad”, dijo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses