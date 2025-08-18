Más Información

La edición de número 20 de la en la alcaldía Venustiano Carranza tuvo una asistencia de más de 550 mil asistentes durante los cinco días que se llevó a cabo.

La alcaldía por medio de un comunicado informó que se obtuvo una superior a los 8 millones de pesos en beneficio de pequeños y medianos comerciantes, así como prestadores de servicios, buscando impulsar el desarrollo local.

La demarcación explicó que participaron más de 90 expositores provenientes de distintos estados de la República, así como de países como Argentina, Colombia, Venezuela, República Dominicana, España y Alemania, quienes ofrecieron una amplia variedad de sabores gracias a sus ingredientes tradicionales e innovadores.

Feria Internacional de la Torta 2025 registra asistencia de más de 550 mil personas (18/08/2025). Foto: Especial
, alcaldesa de Venustiano Carranza, anunció que la feria rompió el récord de la megatorta más grande del mundo, al alcanzar los 90 metros de longitud y superar la tonelada de peso.

Asimismo, se resaltó que el evento contó con la presentación de artistas como Los Askis, Aleks Syntek, Laureano Brizuela, Zona Rika y otros más, quienes hicieron cantar y bailar a los asistentes.

Feria Internacional de la Torta 2025 registra asistencia de más de 550 mil personas (18/08/2025). Foto: Especial
