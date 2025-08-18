Más Información

"El Mayo" Zambada se une al coro; acuerdos de culpabilidad convierten a 5 capos mexicanos en informantes clave de EU

"El Mayo" Zambada se une al coro; acuerdos de culpabilidad convierten a 5 capos mexicanos en informantes clave de EU

Emiten sentencia en caso Ciro Gómez Leyva; dan 11 años de prisión a dos involucrados

Emiten sentencia en caso Ciro Gómez Leyva; dan 11 años de prisión a dos involucrados

FGR asegura 120 mil litros de diversas sustancias químicas y armas de fuego en Sinaloa y Sonora; detienen a dos sujetos

FGR asegura 120 mil litros de diversas sustancias químicas y armas de fuego en Sinaloa y Sonora; detienen a dos sujetos

Y a todo esto, Beatriz Gutiérrez estaba en Minatitlán; columna de Sabina Berman

Y a todo esto, Beatriz Gutiérrez estaba en Minatitlán; columna de Sabina Berman

"No me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado"; Beatriz Gutiérrez Müller rechaza irse a residir a España

"No me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado"; Beatriz Gutiérrez Müller rechaza irse a residir a España

Narco buscó estrenar el AIFA; aeropuerto incautó cocaína, metanfetamina y fentanilo

Narco buscó estrenar el AIFA; aeropuerto incautó cocaína, metanfetamina y fentanilo

A casi un mes del día de Independencia de México, personal de la Secretaría de Obras y Servicios () ya comenzó con la instalación de la decoración para el tradicional alumbrado que se hace en torno al 15 de septiembre, celebración del Día de la Independencia de México, en los edificios del .

Hasta ahora, en uno de los edificios del Gobierno de la CDMX se instaló una imagen de Miguel Hidalgo.

Además, personal de Obras se encuentra instalando otra figura con forma circular.

Arranca colocación de alumbrado por fiestas patrias en el Zócalo (18/08/2025)
Arranca colocación de alumbrado por fiestas patrias en el Zócalo (18/08/2025)

Lee también

A las afueras de los edificios de Gobierno se aprecian vehículos y personal de Sobse que realiza las .

Cada año, es tradición que el Gobierno de la CDMX ilumine los edificios del Zócalo con motivo del 15 de septiembre, el 20 de noviembre, además de iluminación especial para el Día de Muertos y para la época navideña.

Arranca colocación de alumbrado por fiestas patrias en el Zócalo (18/08/2025)
Arranca colocación de alumbrado por fiestas patrias en el Zócalo (18/08/2025)
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses