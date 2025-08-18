A finales de septiembre arrancarán las obras de remodelación en el Centro de Transferencia Modal (Cetram) Huipulco, que conecta con el Estadio Azteca, dio a conocer el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto.

En este espacio se realizarán diversas obras que incluyen la renovación de un mercado para reordenar el comercio informal, rescate de puentes de acceso, un biciestacionamiento y colocación de cámaras de videovigilancia.

Este lunes, EL UNIVERSAL dio a conocer en sus páginas el estado actual que guarda dicho paradero -a menos de un año de la Copa del Mundo-, el cual está descuidado, con infraestructura dañada, ambulantaje y zonas desordenadas que alientan la inseguridad al transitar el área, de acuerdo con peatones y usuarios.

Al respecto, el secretario de Obras y Servicios señaló que el pasado 15 de agosto se inició con los estudios para realizar estas obras.

“Es un paquete amplio, estamos hablando del biciestacionamiento, del nuevo mercado para reordenar el comercio, del puente peatonal y vehicular y del propio Cetram Huipulco que tendrá una mejora general. Todas esas obras, desde el 15 de agosto tenemos el proceso de estudios y proyecto, que se estiman, van a concluir a mediados de septiembre, lo que nos va a permitir poder arrancar ya a finales de septiembre las obras”, indicó.

En su oportunidad, Héctor Ulises García Nieto, secretario de Movilidad, señaló que parte del proyecto que se desarrollará en este punto de la capital, incluye la remodelación de un mercado para incluir a todos los comerciantes que se encuentran en la zona, el rescate de un puente peatonal, así como la creación de un biciestacionamiento con capacidad para casi 200 bicicletas -que conectará con la ciclovía de Acoxpa como con la nueva que se creará en Calzada de Tlalpan-; además de adecuaciones peatonales y viales.

Señaló que a este punto también llegará la línea 14 del Trolebús.

“Hay una inversión cuantiosa, tan sólo la inversión del biciestacionamiento es de alrededor de 7.5 millones de pesos y también se colocarán tótems y cámaras de videovigilancia, por lo que la renovación será completa”, dijo.

En tanto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó que en la remodelación de tres Cetrams: Huipulco, Tasqueña y Universidad, se destinará una inversión de 50 millones de pesos.

