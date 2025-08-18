El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, informó que esta semana pedirá al Congreso capitalino y al Gobierno de la Ciudad de México ampliar el plazo de ejecución de los 90 proyectos del Presupuesto Participativo de la demarcación -votados este domingo- hasta junio del 2026.

Esto luego del retraso del Presupuesto Participativo por las Elecciones del Poder Judicial llevadas a cabo el pasado 1 de junio, que "retrasó los proyectos del participativo y nos generó tanto daño a las alcaldías".

"Estamos solicitando al Gobierno de la ciudad y al Congreso que valore que el tiempo de ejecución de estos participativos sea durante el primer semestre de 2026 y que no nos manden la guillotina para terminar las obras en dos o tres meses porque no nos alcanza el tiempo", dijo en conferencia de prensa.

Agregó que en el plazo otorgado será complicado ejecutar los proyectos de manera eficiente, "de una vez advierto, y ahí quienes terminan perdiendo son los ciudadanos".

Mauricio Tabe explicó que no es porque la alcaldía se quiera tardar seis meses en ejecutar las obras, sino "porque al mismo tiempo tenemos que supervisar 90 frentes de obra, es decir uno en cada colonia y no todas las arrancamos al mismo tiempo. Sería un error logístico arrancar las obras en el mismo día y pretender supervisarlas en el mismo día".

Ahondó que se tiene que crear un calendario para que algunas inicien en enero, otras en febrero y, quizás, las últimas en marzo, "y así podamos ir concluyéndolas de enero a marzo, y así sucesivamente".

"No hay las capacidades suficientes para que en un trimestre podamos ejecutar, supervisar y asegurar las garantías de todas las obras. Entonces, para que las obras no se hagan al fregadazo o que no sean obras de cuarta -queremos obras de primera-, necesitamos que el Gobierno y el Congreso revisen las fechas límite", concluyó.

Detalló que de los 90 proyectos que se atenderán con el Presupuesto Participativo, 10 son de mantenimiento, 18 para reencarpetado, 10 para mantenimiento de espacio público, 10 para el medio ambiente; 6 para cámaras de seguridad, 6 para proyectos de fondo legal, "para pagarle a un despacho que litigue contra desarrolladores abusivos", entre otros.

Además de seis para pintar fachadas, cino para luminarias; cinco para alertas sísmicas, tres de automatización de accesos, dos de servicios urbanos, entre otros.

