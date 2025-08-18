Ante las intensas lluvias de esta temporada, a partir de esta semana se pondrá en marcha un programa nocturno de bacheo en las 217 vialidades primarias de la Ciudad de México, anunció la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Las obras se realizarán todos los días entre las 22:00 de la noche y las 5:00 de la mañana, con una meta de 10 kilómetros intervenidos cada día. El objetivo será atender mil 117 kilómetros para diciembre de este año.

“Atenderá cada noche 10 kilómetros, estaremos concluyendo en diciembre con la intervención de mil kilómetros, sábados, domingos y días festivos, es decir, es un programa permanente y tiene el objetivo de que está programado, va a ir avenida por avenida”, dijo.

Lee también Clara Brugada celebra aprobación de reformas para regular scooters y franeleros en CDMX; "gracias diputadas y diputados", destaca

Como parte de esta estrategia para atender los baches en la CDMX, señaló que durante el día se dará mantenimiento de la carpeta asfáltica a través de denuncias ciudadanas, por medio de la línea *311, además de un Chatbot que se pondrá en marcha la próxima semana al que la población podrá comunicarse para atender baches en 48 horas

“Con estas herramientas de comunicación,estaremos teniendo las solicitudes que nos hagan y estamos en menos de 48 horas. proponiéndonos atender cada una de las solicitudes”, señaló.

Asimismo, Brugada Molina anunció la puesta en marcha del Programa Estratégico de Pavimentación en las Vialidades primarias de la Ciudad de México, para el que se destinarán 2 mil 250 millones de pesos para atender 250 250 kilómetros lineales de vialidades primarias entre octubre de 2025 y mayo de 2026.

Estas obras se suman al "Megabachetón" que se puso en marcha en octubre del año pasado, con el que se propuso reparar alrededor de 200 mil baches.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL