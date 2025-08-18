Más Información

Narco buscó estrenar el AIFA; aeropuerto incautó cocaína, metanfetamina y fentanilo

Narco buscó estrenar el AIFA; aeropuerto incautó cocaína, metanfetamina y fentanilo

Televisa demandará en México e Inglaterra a Random House; denuncia falsedades en libro de Anabel Hernández

Televisa demandará en México e Inglaterra a Random House; denuncia falsedades en libro de Anabel Hernández

Aristegui destapa vacas de 14 días de Andy en Tokio; le hallan cenas de hasta 47 mil pesos

Aristegui destapa vacas de 14 días de Andy en Tokio; le hallan cenas de hasta 47 mil pesos

... y mientras tanto, chocolatería de Andy, a todo lo que da; hay filas de hasta 15 minutos en el negocio de los López Beltrán que no da tickets

... y mientras tanto, chocolatería de Andy, a todo lo que da; hay filas de hasta 15 minutos en el negocio de los López Beltrán que no da tickets

Alana Flores exhibe a Gala Montes en Supernova Orígenes; Sebastián Cáceres estuvo en el ring apoyándola

Alana Flores exhibe a Gala Montes en Supernova Orígenes; Sebastián Cáceres estuvo en el ring apoyándola

“El mejor Teppanyaki de Tokio... también el más caro”; así es Sazanka, el restaurante donde “Andy” pagó 47 mil pesos de cuenta

“El mejor Teppanyaki de Tokio... también el más caro”; así es Sazanka, el restaurante donde “Andy” pagó 47 mil pesos de cuenta

En la consulta sobre , celebrada este domingo, acudieron a las urnas el 4% de las y los capitalinos con derecho al voto.

El secretario ejecutivo del (IECM), Bernardo Núñez, detalló que de acuerdo al Sistema de Integración de Opiniones por Unidad Territorial (SIOUT), emitieron su voto 295 mil 549 personas de un total de 7 millones 323 mil 682 que tenían derecho al sufragio.

Lo anterior significa el 4.0% de participación ciudadana.

Lee también

Sobre las opiniones anticipadas, explicó que 108 personas residentes en el extranjero podían votar en esta consulta, pero únicamente lo hicieron 39, lo que representa un 36% de participación.

Dos mil 690 personas en prisión preventiva podían emitir su opinión y lo hicieron mil 967 por internet y ocho con boletas impresas, es decir el 73.42%.

Por último, 347 personas en estado de postración y sus cuidadores podían votar y sufragó el 89.63%.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses