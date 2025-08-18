En la consulta sobre presupuesto participativo 2025, celebrada este domingo, acudieron a las urnas el 4% de las y los capitalinos con derecho al voto.

El secretario ejecutivo del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Bernardo Núñez, detalló que de acuerdo al Sistema de Integración de Opiniones por Unidad Territorial (SIOUT), emitieron su voto 295 mil 549 personas de un total de 7 millones 323 mil 682 que tenían derecho al sufragio.

Lo anterior significa el 4.0% de participación ciudadana.

Lee también Registran baja participación en consulta de presupuesto participativo; pocas personas han emitido su voto en las casillas

Sobre las opiniones anticipadas, explicó que 108 personas residentes en el extranjero podían votar en esta consulta, pero únicamente lo hicieron 39, lo que representa un 36% de participación.

Dos mil 690 personas en prisión preventiva podían emitir su opinión y lo hicieron mil 967 por internet y ocho con boletas impresas, es decir el 73.42%.

Por último, 347 personas en estado de postración y sus cuidadores podían votar y sufragó el 89.63%.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft/LL