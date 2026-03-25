Ambientalistas acusan al gobierno de no atender derrame de petróleo en el Golfo de México; exigen transparencia

Organizaciones ambientalistas denunciaron que, de acuerdo con el análisis de imágenes satelitales, el derrame petrolero que afecta al Golfo de México era conocido por las autoridades desde fechas tempranas y, aunque hubo maniobras de contención, no evitaron su expansión.

A través de un comunicado, reprocharon que no hubo información pública oportuna sobre la magnitud del derrame, sus riesgos ni las medidas de respuesta pese a que el Plan Nacional de Contingencia prevé notificación inmediata, evaluación del incidente y coordinación interinstitucional.

En ese sentido, acusaron que el manejo del siniestro ha ignorado los lineamientos oficiales establecidos en el Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas Potencialmente Peligrosas en las Zonas Marinas Mexicanas (PNC) vigente desde 2023 y administrado por la Secretaría de Marina (SEMAR).

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Ante ello, exigieron a la dependencia que informe públicamente sobre por qué no se activó el Nivel 3 de respuesta ante un derrame de 50 km² con impacto significativo en costas de Tabasco y Veracruz; la identidad de la empresa responsable y el estatus del proceso de compensación por los daños causados, así como el informe de resultados que el Consejo Técnico del PNC debe elaborar tras la atención de este tipo de emergencias.

Además, destacaron que el derrame se suma a una serie de eventos que evidencian los riesgos inherentes a las actividades de extracción y transporte de hidrocarburos en el Golfo de México.

Agregaron que los planes anunciados en días recientes para extraer petróleo en aguas profundas e incrementar la exploración son una garantía de que sucesos como este se repitan.

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Asimismo, resaltaron que la extracción y quema de combustibles fósiles crecen y aceleran los impactos del cambio climático, afectando especialmente a las comunidades más vulnerables y aquellas que dependen directamente de ecosistemas costeros.

Por ello, manifestaron la urgente necesidad de avanzar hacia una transición energética para reducir la dependencia y el uso de los combustibles fósiles y evitar la repetición de este tipo de desastres.

Según el análisis de imágenes satelitales realizado, el derrame petrolero habría comenzado entre el 6 y el 10 de febrero, luego de que una embarcación permaneció en una zona cercana a la plataforma Abkatún, donde habría comenzado el vertido de aceites o crudo en cantidades inicialmente pequeñas.

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Las organizaciones explicaron que a partir del 11 de febrero la descarga se intensificó, lo que aumentó significativamente el volumen del derrame. Detallaron que para el 13 de febrero, el vertido era visible y al menos cinco embarcaciones adicionales realizaban labores de contención, sin embargo, precisaron que estas acciones resultaron insuficientes ante la magnitud del incidente.

Afirmaron que para el 14 de febrero la mancha alcanzaba aproximadamente 50 km², equivalente a más de mil veces la plancha del Zócalo de la Ciudad de México y sostuvieron que el derrame continuó activo al menos hasta el 17 de febrero, dispersándose posteriormente debido a factores como las corrientes marinas y las condiciones meteorológicas, favoreciendo su llegada gradual, dispersa y sostenida durante las últimas tres semanas a las costas de Tabasco y Veracruz.

Entre algunas de las organizaciones firmantes se encuentran Barrio Mapache, Bcsicletos A.C., CartoCrítica, A.C., Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Conexiones Climáticas, Defensa Verde Sonora, La Boca Nostra, Nuestro Futuro A.C. Nuestros Mares A.C., Organización Familia Pasta de Conchos, Pan y Rosas Sonora, Planeteando, Sedepac Huasteca A.C. y Wildlands Network Programa México.

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