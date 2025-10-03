La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que su gobierno avanza en un plan integral contra el huachicol fiscal y el robo de combustibles, a través de un nuevo sistema de códigos QR obligatorios en el transporte de hidrocarburos, el cual entrará en vigor el próximo 15 de octubre y contará con vigilancia de la Guardia Nacional.

En la mañanera, Sheinbaum explicó que, a diferencia del sexenio pasado de Andrés Manuel López Obrador, cuando el problema central fue la perforación de ductos, ahora se identificó un esquema de contrabando o huachicol fiscal.

“Cuando llegamos nosotros nos damos cuenta en marzo (…) que había otro robo de combustible, más que robo, un contrabando de combustible. Es distinto al de picar los ductos, que fue controlado en mucho en el sexenio del presidente López Obrador”, aseguró.

La Mandataria federal detalló que en marzo de 2025 su administración detectó la llegada de un buque-tanque al puerto de Tampico, Tamaulipas, con 10 millones de litros de diesel de contrabando, producto que fue decomisado en la que se considera una de las operaciones más grandes de su tipo, donde se detuvo a 14 personas relacionadas con el tráfico de combustible, entre ellos, varios marinos en activo.

“Ahí vienen todas las investigaciones, las detenciones y mayor control en aduanas para la importación de combustibles”, agregó.

Frente a este hallazgo, el gobierno federal dijo que reforzó la normatividad en aduanas y cerró vacíos legales que permitían la entrada de combustibles con permisos temporales, cuando en realidad deberían registrarse como definitivos.

Como parte de estas medidas, desde hace 15 días se emitió la norma que establece la utilización del QR en todas las unidades que transporten combustibles: gasolina, diesel, turbosina o gas LP.

“¿Qué quiere decir? Todo transporte que lleve combustible, a partir del 15 de octubre, tiene que llevar una calcomanía con un QR visible. Con el celular nos lleva a un sitio de internet que permite verificar su autenticidad”, explicó Sheinbaum.

La vigilancia recaerá principalmente en la Guardia Nacional, que podrá detener cualquier pipa o tanque de combustible sin código o con un QR falso.

En estos casos, precisó la Presidenta, “tendrían que llamar a la Fiscalía General de la República para incautar ese vehículo y abrir una carpeta de investigación”.

El sistema contará con la participación de la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Energía, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Secretaría de Medio Ambiente a través de la CEA, y la Guardia Nacional, en lo que Sheinbaum Pardo describió como “una normatividad integral”.

La Jefa del Ejecutivo federal adelantó que su gobierno trabaja en la rehabilitación de los ductos de Pemex, muchos de ellos con décadas de antigüedad, así como en la modernización del sistema de monitoreo Escada, ubicado en la Torre de Pemex.

El objetivo, argumentó, es reducir la dependencia del transporte por pipas y reforzar la seguridad contra fugas o ilícitos.