A un mes de detectarse el derrame de crudo en playas del Golfo de México, el grupo interdisciplinario integrado para atender el caso apuntó que sigue investigando la causa que lo generó.

“Se mantiene una investigación técnica y científica para determinar el origen del hidrocarburo detectado, a través de imágenes satelitales, desplazamiento de buques en el área con apoyo de drones y de sobrevuelos con aeronaves de la Armada de México.

“Como parte de este proceso, se realizan análisis oceanográficos, monitoreo de corrientes marinas y revisiones en infraestructura marítima y portuaria, así como requerimientos de información a operadores del sector energético”, apuntó en un comunicado.

El documento no señala nada acerca de los comentarios que la presidenta Claudia Sheinbaum dio en su conferencia matutina que fue un barco de una empresa el que generó el derrame.

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Lo que sí adiciona es que la imagen “difundida públicamente y ampliamente” en redes sociales por una ONG, “es claramente falsa al ser una representación gráfica superpuesta sobre un mapa base y no corresponde con imágenes satelitales reales".

Elementos de la Marina relizan labores de limpieza de las manchas de crudo encontradas en una playa de la zona de Tuxpan, en el norte de Veracruz. Foto: Especial

El gobierno está enfrentando esta situación con un grupo interdisciplinario integrado por la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Secretaría de Energía (Sener), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y autoridades estatales y locales.

Las acciones se desarrollan bajo cinco ejes prioritarios, que incluyen la indagatoria sobre las causas.

El primer punto es sobre limpieza y saneamiento de playas y zonas costeras, en ese apunta que se mantienen labores permanentes de limpieza en playas, cuerpos de agua y áreas de manglar afectadas, mediante brigadas interinstitucionales que realizan recolección manual, instalación de barreras de contención y uso de cordones oleofílicos para la recuperación del hidrocarburo.

Advierten responsabilidades

El gobierno advirtió que tras la identificación del origen, se procederá conforme al marco legal vigente para deslindar responsabilidades y, en su caso, imponer las sanciones administrativas, penales y ambientales correspondientes, que incluyen multas económicas y responsabilidad ambiental.

Asimismo, se continuará implementando medidas de remediación ambiental, apoyo a la restauración de ecosistemas y compensación a los sectores afectados como las comunidades pesqueras. Por otro lado se continúan monitoreando las zonas marinas para recuperar cualquier hidrocarburo existente, antes de que llegue a la costa, señaló.

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La organización Greenpeace señaló que el derrame de petróleo se extiende en Tamiahua, Tuxpan, y Cazones, afectado el Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México. Los daños suman un total de 630 kilómetros de línea de sota. Foto: Cortesía Greenpeace/ Cuartoscuro

Avances en remediación

A la fecha, se han logrado recolectar alrededor de 128 toneladas de residuos impregnados de crudo a lo largo de más de 165 kilómetros de litoral en inmediaciones de los puertos de Alvarado, Coatzacoalcos, Tuxpan y Veracruz, en la entidad veracruzana, así como en Dos Bocas, Tabasco; y confinar la dispersión del contaminante en puntos estratégicos, evitando su propagación hacia ecosistemas sensibles.

Otro punto es la atención y apoyo a comunidades pesqueras, y en ese tema Petróleos Mexicanos, a través de su área de Responsabilidad Social, mantiene comunicación directa con cooperativas y pescadores afectados, y ha brindando acompañamiento técnico, además de esquemas de apoyo para mitigar las afectaciones económicas derivadas de la contingencia con un monto de más de 35 millones de pesos en diversas acciones.

“De manera complementaria, Pemex incorporó a través de un esquema de contratación temporal a pobladores de las comunidades afectadas para labores de saneamiento”, dice el comunicado.

Una acción más es la supervisión de la ASEA y Profepa, y en este rubro explica que ambos organismos realizan inspecciones en sitio, recorridos terrestres y sobrevuelos de verificación en los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche y Tamaulipas para verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental en el sector hidrocarburos.

Estas labores incluyen supervisión de acciones de contención, evaluación de impacto ambiental y la integración de elementos para la investigación en curso.

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ASEA ha llevado a cabo 11 recorridos de supervisión en los municipios de Coatzacoalcos, Pajapan, Antón Lizardo, Boca del Río, Alvarado y Tuxpan, Veracruz. Asimismo, ha emitido 5 requerimientos de información a empresas con operaciones de extracción de hidrocarburos en el Golfo de México para identificar posibles incidentes vinculados con sus actividades que pudieran estar relacionados con el hidrocarburo detectado.

Por su parte, la Profepa ha visitado más de 32 sitios, incluyendo playas, lagunas, ríos y arroyos. Asimismo, ha verificado los trabajos de limpieza en la laguna del Ostión, en Coatzacoalcos; en las playas de Arroyo Verde y Laguna de Tupilco, en Paraíso, Tabasco; así como en tramos del Ejido El Alacrán-Manatinero, en Cárdenas, Tabasco.

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