Ante el derrame de hidrocarburo en la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, que afecta las aguas del río Seco, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó ayer que 350 personas, junto con cinco embarcaciones y siete barreras de contención y cordones oleofílicos, trabajan para mantener confinado el aceite derramado.

Precisó que ya se han colocado dos barreras y se destinaron dos unidades recuperadoras de hidrocarburos.

El sábado, Pemex confirmó que se generó un nuevo derrame en la refinería Olmeca, tras el incendio registrado el pasado 17 de marzo y que dejó cinco trabajadores muertos.

“El gobierno de México mantiene un operativo de atención interinstitucional ante la presencia de hidrocarburos detectada en inmediaciones de Dos Bocas, Tabasco, con la participación de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Tabasco (Semades)”, señaló la empresa.

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Dos días antes, el 19 de marzo, la Secretaría de Marina emitió un aviso dirigido a la comunidad marítima del municipio de Paraíso, en el que informó que en las inmediaciones del río Seco, colindante con la refinería, se detectó un derrame de hidrocarburos, “el cual representa un riesgo para la navegación, la seguridad marítima y el medio ambiente”.

Por lo anterior, llamó “a todas las embarcaciones que transiten o realicen actividades de pesca en las inmediaciones de la zona afectada, tomar medidas preventivas”, entre ellas, evitar la navegación y cualquier tipo de actividad marítima en la zona, reportar cualquier avistamiento adicional de contaminación y acatar las indicaciones de la capitanía de puerto, además prohibió realizar maniobras que puedan agravar la dispersión del contaminante.

A la fecha, ni Pemex ni la Marina han informado sobre las causas y la extensión de este derrame.

Con este anuncio, en menos de un mes Pemex ha reportado dos derrames, uno a finales de febrero en las costas de Veracruz, cuyo origen y extensión no se ha precisado, además del incendio en la parte exterior de la barda perimetral de la refinería Olmeca.

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En las labores que se realizan en las aguas del río Seco, Pemex informó que hasta este sábado se habían recolectado 240 kilogramos de residuos impregnados con crudo. No obstante, el derrame es mucho menor comparado con el que se detectó desde finales de febrero pasado y hasta hace una semana en playas de Veracruz y Tabasco, en el cual ya se han recolectado cerca de 100 toneladas de materiales impregnados con hidrocarburos.

En mayo de 2025, Pemex informó que culminó la limpieza de un derrame de cerca de 300 barriles en las costas tabasqueñas, en los alrededores de la terminal portuaria de Dos Bocas.