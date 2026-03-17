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Pemex informó esta noche que las cinco personas que murieron en el incendio en la barda perimetral de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco iban en un vehículo.
“Respecto a las cinco personas que lamentablemente perdieron la vida, se informa que cuatro de ellas pertenecían a una compañía de servicios externa a Pemex, quienes transitaban a bordo de un vehículo en una vialidad federal aledaña a las instalaciones de la Refinería cuando ocurrió el siniestro”, apuntó la empresa.
Pemex reitera que colabora con las autoridades locales para el esclarecimiento de los hechos y seguirá manteniendo informada a la ciudadanía.
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EL UNIVERSAL cuestionó a Pemex si la explosión o incendio sucedió a partir de un trueno, pero no pudieron confirmar dicho suceso.
La empresa dijo que el incendio se generó por un derrame de hidrocarburos generado a partir de las lluvias torrenciales en la entidad.
Pero no explicó porque a pesar de las lluvias se generó el incendio.
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Además, añadió que en alcance al comunicado anterior, Petróleos Mexicanos (Pemex) reitera que la operación de la Refinería Olmeca continúa de manera normal y sin afectaciones ni daños en su infraestructura luego del incidente ocurrido al exterior de sus instalaciones.
Derivado de las condiciones generadas por el evento, el fuego alcanzó la barda perimetral de la instalación, sin embargo, no afectó la infraestructura, que opera con normalidad.
Los sucesos están siendo investigados por la fiscalía del estado, de acuerdo con Pemex.
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