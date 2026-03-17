Durante enero-febrero de 2026, el gobierno obtuvo ingresos federales por arriba de lo autorizado por el Congreso de la Unión.

A ello contribuyó la recaudación de los diferentes impuestos que integran el sistema tributario. Datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), indican que, en el primer bimestre de 2026, se obtuvieron por el cobro de gravámenes 1 billón 21 mil 843 millones de pesos.

Lo anterior significó un crecimiento real de 2.6% en comparación con el mismo periodo de 2025.

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Es decir que entraron a las arcas del gobierno federal 63 mil 426 millones de pesos más en comparación a igual periodo de hace un año

Así, se logró un refuerzo de los ingresos tributarios al superar lo programado por la Ley de Ingresos de la Federación 2026, con un cumplimiento de 102.4% para este periodo.

En general los ingresos del Gobierno Federal sumaron un total de 1 billón 124 mil 620 millones de pesos, monto superior en términos reales en 1.6% respecto al mismo periodo de 2025.

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Según el SAT, eso indica un incremento nominal de 59 mil 183 millones de pesos frente a lo contabilizado al segundo mes del año anterior, con lo que se supera en 102.7% lo programado por la Ley de Ingresos de la Federación 2026 para este periodo.

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