Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud, informó que el Gobierno Federal ya sólo debe alrededor de 5 mil millones de pesos a las farmacéuticas, de una deuda que rondaba los 19 mil millones de pesos.

"Hay una disminución importante, eso es el pasivo a cobrar, en algún momento que decían ellos, que incorporan no solo medicamentos sino de muchos servicios auxiliares asociados a servicios integrales... los (pagos) atrasados se han reducido, de un porcentaje que era cerca de 11 mil millones a menos de 5 mil millones (de pesos)", explicó.

Al término de la ceremonia donde rindió protesta Astrea Ocampo como presidenta del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (AMELAF), Clark detalló que en los últimos meses se han pagado entre 6 mil y 7 mil millones de pesos del adeudo previo.

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Expresidente Andrés Manuel López Obrador. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

Explicó que el adeudo con las farmacéuticas son resultado de "algunos pagos de finales de la Administración pasada", es decir, del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Y comentó que la deuda es en mayor parte del IMSS Bienestar, institución que fue creada al final del sexenio pasado para sustituir al Insabi.

"La principal institución que va atrasada es el IMSS Bienestar, que ha bajado a la mitad su adeudo, pero lo sigue teniendo; y vamos al día principalmente con el IMSS ordinario y el ISSSTE, que representan casi el 70 o 75% de la facturación", expresó.

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Deuda del Gobierno de AMLO

En septiembre del año pasado, Juan de Villafranca, presidente ejecutivo de AMELAF, señaló que el Gobierno Federal les adeudaba cerca de 5 mil millones de pesos por medicamentos vendidos en 2021.

Y, en esa misma fecha, Rafael Gual, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), afirmó que se les debían 14 mil millones de pesos, de contratos de 2023, 2024 y 2025.

Por su parte, Astrea Ocampo definió la agenda estratégica de AMELAF y los ejes del nuevo modelo mexicano en la industria farmacéutica.

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Entre los puntos enunció: Generar condiciones que aceleren la producción nacional de medicamentos, impulsar la entrada de productos biosimilares y genéricos, convertir a la industria farmacéutica mexicana en una potencia exportadora.

También fortalecer las capacidades nacionales de investigación clínica y mantener el diálogo abierto y constructivo con las autoridades sanitarias, así como la secretaría de Salud y Economía.

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