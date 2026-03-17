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SCJN avala extinción de fideicomisos ordenados por AMLO; no hubo violaciones en el proceso legislativo, dice

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La () validó la extinción de varios fideicomisos y fondos ordenada por el expresidente, en 2020, bajo el argumento de concentrar recursos para atender la pandemia por .

En sesión ordinaria de este martes, el pleno determinó que no hubo violaciones con “potencial invalidante” en el proceso legislativo, mediante el cual se eliminaron los fideicomisos, y consideró que la decisión del Congreso se sustentó en una motivación ordinaria suficiente, dado que los fondos y fideicomisos son mecanismos auxiliares del para el ejercicio de sus atribuciones.

Por lo que enfatizó que la modificación de los mecanismos no afecta algún derecho fundamental porque no elimina las obligaciones del Estado al respecto y solo se varía la forma de cumplirlas, sin que corresponda a la SCJN decidir la idoneidad de las políticas públicas que, en el caso, no se aprecian abiertamente inconstitucionales.

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De esta manera, el máximo tribunal del país concluyó el análisis y revisión de las impugnaciones promovidas por legisladores de oposición contra la extinción de 109 fideicomisos y fondos realizada por López Obrador, con la mayoría de Morena en el .

En enero pasado, la Suprema Corte desechó impugnaciones de ocho gobernadores de oposición a Morena contra el decreto que eliminó 109 fideicomisos, al considerar que no afectaba las atribuciones de los estados.

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mahc/apr

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