Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de Presidencia, explicó la simplificación a la elección del Poder Judicial, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el Plan B de la reforma electoral.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 17 de marzo en Palacio Nacional, el ministro en retiro indicó que el planteamiento es uniformar el número de candidatos y candidatas para disminuirlo.

“Que haya dos candidatos, un hombre y una mujer por cada uno de los tres comités, y que al final el elector pueda elegir, optar, en hasta por un hombre y una mujer. Esto haría mucho más sencilla la votación, más ágil y menos compleja”, abundó.

Recordó que en la elección pasada, las boletas eran con demasiados nombres y esto lo hacía difícil: “Creemos que de esta manera, la ciudadanía va a poder elegir con mayor claridad y facilidad a sus candidatos y candidatas”.

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La Presidenta explicó que actualmente se nombra una comisión por el Ejecutivo, por el Legislativo y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en su momento renunció a esa facultad.

Explicó Sheinbaum que se abre una convocatoria, se inscriben, se seleccionan de acuerdo con el currículum y hay una tómbola: “Quedan 10. Ahora se está proponiendo que se reduzcan a seis; tres hombres y tres mujeres. Entonces, al reducirse pues va a ser más sencillo”.

“Al final quedan menos y nada más se vota por un hombre y una mujer, de tal manera que tienen más oportunidad todos. Ahora no se va a elegir Suprema Corte, no se va a elegir al Tribunal, no se va a elegir más que a los magistrados y a los jueces que quedaron por elegirse, entonces son menos boletas”, abundó la titular del Ejecutivo federal.

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