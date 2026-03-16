Gustavo Petro denuncia que Ecuador bombardea a Colombia; hallan una bomba en la zona fronteriza

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El presidente colombiano denunció el lunes que su país estaría siendo bombardeado desde luego del hallazgo de una bomba en la zona fronteriza, lo que supondría una escalada en las tensiones entre dos naciones sumidas en un conflicto arancelario.

“Ha aparecido una bomba tirada desde un avión —se va a investigar bien los modos— muy en la frontera con Ecuador”, aseguró Petro en un evento televisado. Aseguró que el hallazgo concuerda con sus sospechas de que “están bombardeándonos desde el Ecuador, y no son los grupos armados”.

Petro no presentó evidencia alguna, pero afirmó que divulgaría un video grabado desde Ecuador, del cual no dio a conocer detalles.

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El mandatario agregó que le ha pedido a su homólogo estadounidense Donald Trump que “actúe, llame al presidente de Ecuador (Daniel Noboa), porque no queremos ir a una guerra”.

Colombia y Ecuador sostienen una guerra arancelaria desde enero pasado, después de que Noboa reclamó la presunta falta de acciones por parte del gobierno colombiano para combatir la ilegalidad y el ingreso de drogas desde ese país, además un déficit comercial de unos 850 millones de dólares.

Ecuador aumentó los aranceles a fines de ese mes al 30% a todos los productos colombianos y luego al 50%, en lo que denominó una tasa de seguridad, aduciendo que ese país no ha realizado acciones concretas para controlar la inseguridad fronteriza, donde hay presencia de grupos ilegales dedicados al narcotráfico.

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Colombia, que ha negado el descuido de su frontera y afirma que ha desplegado a unos 11.000 militares al sector, respondió a Ecuador con reciprocidad, lo que ha dejado a empresarios, comerciantes y transportistas en medio del conflicto y afectados severamente.

Horas antes de la denuncia de Petro, Ecuador informó que iniciará un diálogo con Colombia para buscar una solución a la crisis arancelaria en el marco de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y con exigencias mutuas previamente señaladas que servirán de base para impulsar negociaciones.

“Hemos abierto un nuevo espacio de diálogo a través de la Comunidad Andina, del propio Secretario General (Gonzalo Gutiérrez)", dijo la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld en declaraciones a Radio Platinum.

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Sommerfeld destacó que la CAN “ha enviado notas con propuestas y va a haber un diálogo binacional... en los próximos días”, y explicó que en ese organismo seguirán las conversaciones.

Añadió que la última vez que se reunió con su colega colombiana se trató una propuesta de los “puntos que demanda Colombia a Ecuador, y Ecuador a Colombia”, lo cual va a servir de base para el arranque de los nuevos diálogos.

La Federación Ecuatoriana de Exportadores ha señalado que al menos 40.000 empleos ecuatorianos están en riesgo como consecuencia directa de esta crisis. Refiere que Colombia es el quinto destino de las ventas ecuatorianas no petroleras y con el cual hay un intercambio estimado en 65 millones de dólares mensuales.

De su lado, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia calcula que los aranceles recíprocos están afectando a 5.500 empresas importadoras y exportadoras.

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