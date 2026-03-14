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Bogotá.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que su país y Venezuela pedirán su adhesión al como miembros plenos, un día después de la reunión que sostuvieron en Caracas ministros de los dos países, que calificó de "supremamente exitosa".

"Pediremos que se levante la moratoria para que entre Venezuela al Mercosur como miembro pleno y nosotros como Colombia haremos solicitud de entrada como miembro pleno al Mercosur", manifestó Petro en un mensaje en su cuenta de X.

El Mercosur, formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, aceptó a Venezuela como miembro pleno en 2012 pero en 2017 el bloque invocó la "cláusula democrática", es decir, el Protocolo de Ushuaia, para suspenderlo por la represión a las protestas populares contra el gobierno de Nicolás Maduro.

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En el caso de Colombia, fue aceptada como Estado asociado en 2004 pero no es miembro pleno.

El pasado 17 de enero, durante la firma del pacto de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, celebrada en Asunción, algunos de los países hicieron votos por el retorno de la democracia a Venezuela tras la captura de Maduro, situación que podría facilitar su regreso al bloque como miembro pleno.

Los gobiernos de Colombia y Venezuela acordaron celebrar una reunión de la Comisión Binacional de Buena Vecindad el próximo 23 y 24 de abril. Foto: iStock
Los gobiernos de Colombia y Venezuela acordaron celebrar una reunión de la Comisión Binacional de Buena Vecindad el próximo 23 y 24 de abril. Foto: iStock

En su mensaje de hoy, Petro también destacó que la integración energética con Venezuela avanza y añadió que esperan el levantamiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos mediante la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), "para lograrlo".

"Se logra acuerdo para reunión específica de la zona binacional" entre Colombia y Venezuela, agregó Petro al señalar otro logro de la reunión de ayer en Caracas.

Petro subrayó además que "se emprende la coordinación militar integral para destruir el narcotráfico en la frontera", algo que ya había comentado anoche cuando señaló que los dos países van "a una actividad coordinada íntegramente para desalojar los grupos armados del narco de la frontera entre Colombia y Venezuela".

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En el encuentro de ayer en Caracas, los gobiernos de Colombia y Venezuela acordaron celebrar una reunión de la Comisión Binacional de Buena Vecindad el próximo 23 y 24 de abril, mientras se espera que Petro y la presidenta encargada de la nación caribeña, Delcy Rodríguez, confirmen una nueva fecha para su encuentro, luego de que se cancelara el que tenían previsto para el viernes.

"El próximo 23 y 24 de abril en la ciudad de Maracaibo (estado de Zulia) se dará el encuentro de la Comisión Binacional de Buena Vecindad, cancilleres, queremos despliegue de esa agenda binacional para la unión y para la integración", dijo Rodríguez en el encuentro con la delegación de ministros de Colombia.

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