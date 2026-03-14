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Caracas.- La líder opositora venezolana y Nobel de la Paz, María Corina Machado denunció que el gobierno de la presidenta encargada "pretende prolongar el terror", luego de que un tribunal le haya negado la amnistía a Perkins Rocha, asesor jurídico de la mayor coalición antichavista y de la exdiputada.

"Negar la amnistía selectivamente es represión. El régimen encabezado por Delcy Rodríguez pretende prolongar el terror para quebrar la moral de quienes luchan por la democracia y la libertad en , que ya están tan cerca. ¿Saben qué? No podrán", expresó Machado en la red social X.

La opositora, quien esta semana visitó Chile para asistir a la investidura del ultraderechista José Antonio Kast, afirmó que Venezuela decidió ser libre y que se ha "avanzado muchísimo" en este proceso.

"Hoy, con cada abuso del régimen no nos paralizan, sino que se fortalece la convicción de que este proceso es indetenible. Es muy emocionante ver cómo los venezolanos dentro y fuera del país cada día recuperan su voz y los espacios secuestrados", señaló.

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Machado aseguró que Perkins Rocha "es un ciudadano ejemplar", además de "un hombre valiente, un extraordinario padre de familia y un excelente jurista".

"El régimen lo secuestró durante 17 meses por la potencia y precisión de su palabra. Por decir y defender la verdad. Hoy sigue preso en su casa con un grillete electrónico en el tobillo y le niegan la amnistía", dijo.

La premio nobel hizo un llamado a la comunidad internacional a "mantenerse alerta, acompañar la demanda legítima de los familiares y organizaciones de DD.HH. y aumentar la presión", al denunciar que las "prácticas represivas del régimen siguen ocurriendo".

"Perkins Rocha y todos los presos políticos deben estar plenamente libres. No excarcelados, no judicializados. ¡Libres! El régimen cree que a través de su 'justicia' selectiva demuestra que tiene poder y control. Los venezolanos sabemos que, en realidad, ellos temen a una nación que ha decidido ser libre", sostuvo.

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Opositor acusa "grave error de interpretación" de la Ley de Amnistía

Rocha denunció este viernes que un tribunal con competencia en terrorismo le negó la solicitud de amnistía que pidió en febrero pasado por considerar que su causa está excluida de la Ley de Amnistía, aprobada por el Parlamento.

El opositor consideró que el juez ha incurrido en un "grave error de interpretación acerca del espíritu, contenido y alcance" de la norma, por lo que rechazó este fallo.

Asimismo, dijo que por medio de su abogado ejercerá el recurso de apelación como establece el artículo 12 de la Ley de Amnistía.

El jueves, el abogado venezolano Omar Mora Tosta dijo que se venció el plazo de 15 días para dar una respuesta sobre la amnistía solicitada para Rocha, quien pasó a un régimen de arresto domiciliario desde el pasado 8 de febrero.

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Rocha fue uno de los críticos más firmes del Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el chavismo, al cuestionar a esta institución por proclamar como ganador a Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024, sin publicar los resultados detallados.

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