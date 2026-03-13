La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió el viernes al mandatario estadounidense, Donald Trump, cesar las sanciones contra Venezuela durante un encuentro en Caracas con una delegación colombiana de alto nivel.

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"Las medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo de Venezuela afectan a los pueblos de nuestra América Latina", afirmó tras una frustrada cumbre con el presidente colombiano Gustavo Petro. "Tiene un impacto también en la economía de Colombia, en la economía de Venezuela y nuestros pueblos".

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