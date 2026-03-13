Una delegación del gobierno colombiano viaja a Caracas este viernes después de la cancelación de última hora de la reunión entre los presidentes Delcy Rodríguez y Gustavo Petro, dijo a la AFP una fuente del Ministerio de Minas.

Estaba programado que los mandatarios se reunieran hoy en la ciudad colombiana de Cúcuta, pero el evento se canceló abruptamente el jueves por "motivos de fuerza mayor", en la que iba a ser la primera salida internacional de Rodríguez como presidenta.

Según un comunicado de los dos gobiernos, la decisión se tomó de manera conjunta, aunque no explicaron en detalle los motivos.

Los ministros de Defensa, Comercio y Minas y Energía de Colombia están de camino hacia Caracas, dijo a la AFP una fuente de la última cartera, que lidera la delegación. Petro no acudirá al encuentro.

Los líderes de los dos países vecinos iban a discutir sobre el creciente narcotráfico que golpea la frontera, la compra de gas venezolano y otros temas de cooperación tras la captura en un operativo clandestino estadounidense del depuesto presidente Nicolás Maduro el 3 de enero.

Washington ejerce presión sobre el gobierno interino de Venezuela, donde ordenó la reactivación de la extracción de petróleo por parte de empresas estadounidenses, y también sobre Colombia, a quien exige endurecer la lucha contra el narcotráfico.

Poco antes de la cancelación, el presidente Donald Trump llamó a Petro y le deseó "suerte" en su encuentro con la mandataria venezolana.

Una fuente de la presidencia comentó a la AFP que la cancelación el jueves se debió a amenazas de seguridad, aunque no precisó si se trataba de problemas en el lado colombiano o venezolano.

En la línea limítrofe operan numerosos grupos armados que se financian del narcotráfico como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la guerrilla más longeva del continente con 60 años de actividad.

Estados Unidos ha desplegado operativos contra el narcotráfico en América Latina e intenta expulsar de la región a rivales comerciales como China.

A menos de cinco meses de abandonar la presencia, el izquierdista Petro está interesado en tener un papel protagónico en la transición de Venezuela. Antes aliado de Maduro y enfrentado con Trump, se reconcilió con el mandatario estadounidense y ha aumentado su ofensiva contra los grupos ilegales en medio de la ola de violencia en el país.

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