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El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue ingresado este viernes a terapia intensiva con bronconeumonía, informaron sus médicos luego de que fuera trasladado al hospital tras sentirse mal en la cárcel.
Condenado a 27 años de prisión por golpismo, el exmandatario presentó un "cuadro de fiebre alta, caída de la saturación de oxígeno, sudoración y escalofríos", según un parte del hospital DF Star de Brasilia compartido en redes por su esposa Michelle Bolsonaro.
El expresidente brasileño, de 70 años, recibe ahora antibióticos por vía intravenosa para tratar una "bronconeumonía bacteriana bilateral" detectada en los exámenes.
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El hospital también informó que permanecerá hospitalizado para continuar con el tratamiento y someterse a reevaluaciones periódicas por parte del equipo médico.
"El ministro Alexandre de Moraes autorizó a la exprimera dama Michelle Bolsonaro a acompañar al expresidente Jair Bolsonaro durante su hospitalización.
"La decisión también le permite recibir visitas de sus hijos. El senador Flávio Bolsonaro, el concejal Carlos Bolsonaro, así como su hija y su hijastra, podrán visitar a Bolsonaro", reportó O Globo.
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mcc
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